City strålte i ny triumf: – Tittelracet er vidåpent

City-dominans etter pause

Åtte minutter ut i andreomgang starter Raheem Sterling et angrep fra ventrekanten. Engelskmannen stormet inn på bakerste stolpe og Leroy Sané overtok ballen på venstresiden. Tyskeren slo et perfekt innlegg til Sterling som stupheadet ballen i mål.

Bare tre minutter senere var det mer City. Nok en gang lekkert spill. Serigo Agüero headet ballen til Sané som tok et touch før han enkelt plasserte ballen forbi danske Jonas Lössl.

– Et touch, to touch, og Leroy Sané bruker selv to touch og 3-0. Det er noe majestetisk over det hele, kommenterte Kasper Wikestad under kampen.

Steve Mounié prøvde seg på et langskudd med tolv minutt igjen av kampen, men avslutningen gikk til side for mål. Mounié fikk også en stor sjanse i det siste sekund, men ballen gikk til side for mål.

Det var det siste som skjedde i kampen. Manchester City kontrollerte det inn til 3-0-seier over tabelljumbo Huddersfield.

Slik startet lagene:

Manchester City: Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Danilo - De Bruyne, Fernandinho, Gündogan - Sterling, Agüero, Sané

Huddersfield: Lössl - Löwe, Kongolo, Schindler, Smith - Puncheon, Hogg, Bacuna - Mbenza, Diakhaby, Kachunga