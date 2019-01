Verdenscuplederen Shiffrin sto over fredagens og lørdagens utfor i Cortina. Fra startnummer 17 lå hun hele tiden bak ledende Tina Weirather, men i mål skilte det 16/100 sekund i amerikanerens favør.

Det var Shiffrins 54. verdenscupseier. På et senere startnummer kom østerrikske Tamara Tippler og yppet seg, men det holdt til slutt bare til tredjeplassen 18/100 sekund bak.

Kajsa Vickhoff Lie hadde 16. plass som best i verdenscupen fra tidligere. Fra startnummer 35 var hun raskere enn Shiffrin på toppen og endte til slutt på samme tid som Mowinckel.

– Det var helt rått. Jeg satt i varmestuen og så at det var en litt tricky super-G, med en del partier hvor man måtte være smart, og det er ikke akkurat min største styrke... Men jeg så at det var muligheter, sier en strålende fornøyd Vickhoff Lie til NRK etter målgang.

– Da jeg kom i mål, var det litt stille, så jeg trodde at det kanskje ikke hadde gått så bra. Jeg så opp på resultattavlen og lurte på om det sto 17 eller 7. «Står det 7? Hæ?»

Ikke rart det norske fartstalentet jublet i målområdet over det som var klar karrierebeste i verdenscupen for hennes del.​

Ragnhild Mowinckel hadde startnummer ni. Hun tapte hele veien til ledende Weitrather og var på det meste 0,83 sekunder bak midtveis. I mål skilte det 0,56 sekunder opp til lederen.

På startnummerne foran hadde flere av favorittene, med Ramona Siebenhofer og den amerikanske skistjernen Lindsay Vonn i spissen, kjørt ut.

– Jeg hadde en litt annen feeling fra start enn i utfor. Det ble greit, men det ble litt annen fokus da mange hadde kjørt ut i den vanskelige svingen midtveis. Jeg følte at jeg var litt for reservert, men jeg er fornøyd med at jeg fortsatt hadde nok selvtillit til å satse, sa Mowinckel til NRK.

(©NTB)