Lundby på historisk norsk hoppdag: – Anna fortjente å vinne

Andreplassen var Strøms første pallplass i verdenscupen noen gang. Lundby tok på sin side karrierens 15. verdenscupseier.

– Det første hoppet var veldig bra, mens det andre ikke var mye å skryte av. Jeg kom meg likevel ned til den grønne streken, sa Lundby etter seieren.

Hun var samtidig klar på én ting:

– Jeg synes Anna hadde fortjent å vinne, men er glad vi er sammen på pallen, sa 24-åringen.

På spørsmål om hva som var hemmeligheten bak den historiske norske hoppdagen i Zao, trakk hoppdronningen på smilebåndet.

– Kanskje er det den japanske maten, lød svaret.

Opseth falt tilbake

Anna Odine Strøm smilte naturlig nok bredt etter å ha nådd en milepæl i karrieren.

– Jeg kan nesten ikke tro det, min første pallplassering noen gang. Det føles utrolig å dele pallen med Maren. Vi hadde en god dag som lag, og dette beviser at vi kan utrette utrolige ting sammen, sa hun.

– Det var tunge forhold i dag, men det var det for alle. Jeg fikk til to veldig fine hopp, og det gir et fantastisk resultat. Det er veldig motiverende og inspirerende, tilføyde altaværingen.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var raskt ute med å kalle søndagen «en merkedag».

– Fantastisk dobbeltseier til Maren og Anna i Zao. Etter mange år hvor gutta våre har bidratt betydelig for at jentene skal ha gode nok premisser, er vi nå i en situasjon der jentene er dem som drar lasset. En merkedag i norsk hopphistorie, sa han.

Landslagstrener Christian Meyer hadde problemer med å finne de rette ordene.

– Dette er de tøffeste jentene i hoppbakken. De er utrolig dedikerte og har en sterk lidenskap for skihopping. Det er utrolig fortjent. Vanvittig moro med to norske jenter på pallen. Ellers har jeg ikke dekkende nok ord i dag. Overveldende, sa han.

Sterk første omgang

Lundby ledet Zao-rennet etter første omgang og hadde lagvenninnene Strøm og Silje Opseth på plass nummer tre og fire. Det var historisk sterkt.

I finaleomgangen fulgte Lundby og Strøm opp. Strøm landet på 95 meter og tok ledelsen. Finnmarkingens poengsum klarte kun Maren Lundby å straffe.

Den norske hoppdronningen fra Bøverbru landet på 92,5 meter og vant konkurransen med 1,3 poeng.