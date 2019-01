Under tittelen «Philip rides again!» trykker avisen Daily Mail bildene, som ble tatt 48 timer etter at prinsen kolliderte med en Kia under en kjøretur i Sandringham.

Philips Land Rover Freelander veltet og ble liggende på siden etter ulykken. I den andre bilen satt to kvinner og en ni måneder gammel baby.

En 45 år gammel kvinne brakk håndleddet, mens en 28 år gammel kvinne og babyen slapp uskadd fra ulykken.

Prins Philip ble fraktet til sykehus for sjekk etter smellen, men ble ikke skadd.

Fikk ny bil på rekordtid

Ulykken skjedde på torsdag. Dagen etter ble en flunkende ny Land Rover levert på godset i Sandringham, hvor prinsen hvilte ut etter hendelsen.

Lørdag kunne tabloidavisene Daily Mail og The Sun publisere bilder av den 97 år gamle prinsen på prøvetur i den nye bilen. På bildene ser det ut til at Philip ikke bruker bilbelte.

Politiet i Norfolk bekrefter overfor BBC at de har tatt affære etter å ha sett bildene av prins Philips kjøretur.

– Et passende råd er overbrakt til føreren, sier en talsperson for politiet.

– Dette er vanlig oppfølging når vi blir gjort oppmerksom på bilder som viser denne typen overtredelser, sier talspersonen.

VELTET: Prins Philips Land Rover Freelander ble liggende på siden etter kollisjonen torsdag. DYLAN BAILEY/via REUTERS

Skuffet

Emma Fairweather, som brakk håndleddet i ulykken, sier til avisen Mirror at hun ikke har fått noen unnskyldning fra kongehuset etter hendelsen.

– Jeg er heldig som er i live og han har ikke en gang sagt unnskyld, sier Fairweather til Mirror.

– Det har vært traumatisk og smertefullt, og jeg forventet mer av kongefamilien, fortsetter hun.

Det hører med til historien at også dronning Elizabeth (92) også ble fotografert kjørende uten sikkerhetsbelte kort tid etter ektemannens ulykke, skriver britiske aviser.