To døde og flere skadd i brann i skianlegg i De franske Alpene

BRANN: To personer døde etter en voldsom brann i et skianlegg i De franske Alpene. Foto: Twitter

To personer er døde og et titall skadd i en brann i et bygg tilknyttet et skianlegg i Courchevel i De franske Alpene. Brannen brøt ut tidlig søndag morgen.