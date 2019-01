I 2016 ble en 31 år gammel mann dømt til fengsel for internettovergrep mot 26 barn mellom åtte og 14 år.

Én av applikasjonene mannen benyttet seg av var videospillet MovieStarPlanet.

Den siste tiden har TV 2 fått inn flere tips om personer som har opprettet falske profiler på videospillet som retter seg mot barn fra fire år og oppover.

Spør om sex

De har utgitt seg for å være barn på ti år, og etter kort tid rant det inn meldinger fra eldre menn som spurte om nakenbilder og tilbydde penger for sex.

En bruker som kaller seg for «VoksenBetalerFor6» skriver:

«Hei kjekk gutt 36 i oslo søker ung jente for 6:) 1000 kr, noe for deg?»

«10 år er jeg», svarer jenta.

«Deilig, trenger du 1000 kr?»

«Er ikke du for gammel?»

«Ikke om du synes det er greit.»

«Så du liker små jenter?»

«Ja», svarer mannen på 36 år.

Oppsøker barna

Leder for seksjon for seksualforbrytelser i Kripos, Laila Søndrol, sier til TV 2 at de jevnlig får informasjon om uønskede hendelser som involverer barn på ulike plattformer.

De ønsker ikke spesifikt å advare mot MovieStarPlanet, og svarer derfor generelt om barn og trygg nettbruk.

SAMTALER: Disse to samtalene ble gjort mellom en fiktiv bruker på ti år, og to eldre menn.

– Voksne med en seksuell interesse for barn, vil ofte søke seg til steder der de kan kommunisere med barn. Det viktigste vi kan gjøre som foreldre, er å snakke med barna om dette, sier Søndrol.

Hun sier at foreldre må lære barna å si fra dersom de opplever noe som er rart, vanskelig eller ekkelt på nett.

– Vi tror at trusler om å ta bort nettilgangen hvis barna har gjort noe de ikke får lov til på nett, som for eksempel å kommunisere med fremmede, vil skape en høyere terskel for å si fra. Det viktigste er at barna tør å si fra om ubehagelige opplevelser, enn at de er redd for å miste tilgangen til interentt, sier Søndrol.

Lite kunnskap

Et problem som ofte går igjen for Kripos er at foreldre ikke har kunnskap om at noe er galt, før politiet tar kontakt. Politiet mener derfor det er viktig at barna må lære foreldrene hva de gjør, og hvor de er på nettet.

Tips til foreldre 1. Lær barna å være trygge på nett. Den beste måten å bekjempe seksuell utnyttelse av barn over internett, er velinformerte barn, som vet hva de må være på vakt mot. 2. Lær barna å sifra. Barna må vite at de kan og må snakke med sine foreldre hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunna av noe som har skjedd på nett. 3. Barn må vite at de ikke skal dele bilder eller video av seg selv med fremmede. 4. Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale møter med noen de har møtt på nettet uten av foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder «møter» på nettet. Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over på andre nettjenester tilrettelagt for en-til-en kommunikasjon, som for eksempel Skype. 5. Tips politiet. Ofte får seksuallovbrytere på nett holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. Voksne som har en seksuell interesse for barn, prøver seg sjelden bare på ett barn. Kilde: Kripos

– Det er viktig å vite hvor barna er og hvem de er sammen med, akkurat som hvis de skal ut med venner. Da spør man hvor de skal og hvem skal være med. De samme bør gjelde når barna er på nettet, sier Søndrol i Kripos.

Utnyttelse av små barn på nett er et stort problem for politiet. De har derfor utviklet en rekke tips til foreldre.

Et av disse er at barn må lære å holde personlig informasjon privat.

– Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødseldato, adresse, telefonnummer navnet på skolen og andre opplysninger til personer de ikke kjenner, sier Søndrol i Kripos.

En siste bekymring fra Kripos er at overgripere på nett får holde på i lang tid, før det blir oppdaget.

– Tips politiet. Ofte for de holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. Voksne som har en seksuell interesse for barn, prøver seg sjeldent bare på ett barn, sier Laila Søndrol, seksjonsleder seksualforbrytelser i Kripos.