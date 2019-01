Richie Porte tok seieren i den siste etappen av Tour Down Under. Med dette har australieren vunnet seks ganger på rad på Willunga Hill.

– Jeg kom hit med mitt nye lag, Trek-Sagafredo og laget har vært fantastisk hele uken. De satte meg i en god posisjon i dag. Å vinne seks ganger opp Willunga er en veldig god følelse, sier Porte.

Sammenlagtseieren gikk til Daryl Impey, og det for andre året på rad.

– Jeg hadde aldri drømt om å komme her og vinne to på rad. Hvert år kommer vi hit med store ambisjoner. Jeg visste at det alltid er en tøff konkurranse, men jeg hadde troen på meg selv, og det var fantastisk å klare det, sier Impey etter rittet.

Bevin mistet sammenlagtseieren

For første gang hadde arrangørene lagt Willunga Hill og bakkeavslutning på rittets siste etappe. Den 2,9 kilometer lange bakken, med en stigning på 7,3 prosent ble kjørt to ganger.

Syv mann gikk tidlig i brudd og fikk 3,40 minutters luke på det meste.

Norske Kristoffer Halvorsen var blant rytterne som de første 120 av den 151 kilometer lange etappen satt i front i hovedfeltet, og kontrollerte bruddet.

I bunnen av Willunga Hill ble bruddet kjørt inn. Sky-duoen Kenny Elissonde og Wouter Poels satte et voldsomt tempo opp bakken, men ble kjørt inn av en stor gruppe, med blant annet Carl Fredrik Hagen og Sven Erik Bystrøm, på flaten etter mållinjen.

Patrick Bevin i ledertrøyen, som falt stygt under lørdagens etappe, klarte ikke å følge opp bakken første gang, og det ble dermed tidlig klart at han var sjanseløs til å vinne sammenlagt. Bevin kjempet seg inn til mål, men endte til slutt 5,41 minutter bak Porte og raste ned til 41. plass sammenlagt.

Strålende innspurt av Porte

Da Willunga Hill skulle bestiges for andre og siste gang på den avsluttende etappen var Sky igjen det førende laget. Wouter Poels angrep tidlig og kjørte på for sammenlangt seier.

Men så kom Richie Porte.

Porte tok igjen Poels like før mål og rett bak ham kjørte fjorårets vinner, Daryl Impey strålende.

Porte tok sin sjette seier på rad på Willunga Hill foran Poels, mens Daryl Impey entret målstreken like etter, og ble dermed den første som har vunnet Tour Down Under to år på rad.

Hagen beste norske

Carl Fredrik Hagen kom inn 59 sekunder bak vinner Porte, og ble beste nordmann på etappen. Han ble også beste nordmann sammenlagt på 36. plass (+3'16 bak sammenlagtvinner Impey).