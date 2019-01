Presidenten talte lørdag kveld, norsk tid, til det amerikanske folk.

Der kunngjorde han at han krever midler til å bygge en barrière langs USAs sørlige grense, om det amerikanske statsapparatet skal gjenåpnes. Statsapparatet har vært delvis stengt siden den 22. desember.

Trump hevdet det ikke er snakk om en mur, men stålbarrierer på høyprioritets-strekninger langs grensen mot Mexico.

– Dette er ikke en betongstruktur fra kyst til kyst, sa presidenten.

– Store deler av grensen er allerede beskyttet av naturlige barrierer, som fjell og vann. Vi har allerede milevis med barreirer, inkludert 185 kilometers som vi er i ferd med å bygge, sa Trump.

Tilbyr DACA i bytte

I bytte tilbød Trump Demokratene å videreføre DACA-programmet i tre år.

DACA står for «Deferred Action for Childhood Arrivals» og er et program fra Obama-tiden.

Ordningen gjør det mulig for barn, som ulovlig ble tatt med av sine foreldre til USA før de var 16 år gamle, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter.

Programmet har stanset 800.000 personer fra å bli deportert fra landet. I september 2017 kunngjorde president Donald Trump at han ville skrote ordningen.​

– Dette forslaget er ikke ment å løse alle våre utfordringer. Dette løser den umiddelbare krisen, og det er en grusom humanitær krise, sa Trump.

Ifølge presidenten er majoritetsleder i senatet, republikaneren Mitch McConnel, klar til å holde avstemming om det nye forslaget på gulvet i senatet den kommende uken.

«Shutdown»

​Det amerikanske statsapparatet har vært delvis stengt i 29 dager, siden 22. desember.​

Det er det lengste det amerikanske statsapparatet har vært stengt noen sinne. 800.000 statsansatte amerikanere er enten permittert, eller må gå på jobb uten lønn.

New York Times skrev fredag at Demokratene er villige til å bevilge mer enn én milliard dollar, cirka 10 milliarder kroner, med øremerkede midler til styrket sikkerhet langs grensen. I tillegg vil de ansette flere dommere som kan behandle asylsaker.

Likevel er det lite som tyder på at Trump er villig til å gi opp muren han har lovet sine tilhengere siden valgkampen i 2016.

Høy temperatur

Situasjonen har vært låst siden Trump nektet å godkjenne budsjettet den 22. desember.

Majoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sendte tidligere denne uken et brev til presidenten der hun ba ham avlyse den årlige «State of the Union»-talen, som Trump i utgangspunktet skal holde for kongressen den 29. januar.

Pelosi skrev i brevet til Det hvite hus at presidenten burde utsette talen til de hadde vedtatt et budsjett, og statsapparatet er gjenåpnet.

Trump svarte med å nekte Pelosi og flere andre kongressmedlemmer å bruke et militærfly da de skulle møte utstasjonerte amerikanske styrker i Afghanistan.