I desember fikk José Mourinho sparken som Manchester United-manager og erstattet med Ole Gunnar Solskjær, som har vunnet sju strake seirer og sendt Manchester United tilbake i kampen om topp fire.

Mourinho brøt tausheten denne uken, og nå forteller portugiseren til BeIN Sports at han allerede kunne vært tilbake på sidelinjen.

– Jeg liker ikke å snakke om det, men jeg har allerede avslått tre tilbud, for det var ikke det jeg ønsket. Jeg skal forholde meg rolig nå, for jo mer tid jeg har, jo bedre forberedt jeg er, sier Mourinho i kanalens TV-studio.

Mourinho forteller at han nå får muligheten til å gjøre ting han vanligvis ikke får, som for eksempel å jobbe som fotballekspert på TV.

– Ved slutten av mars kommer jeg til å begynne å kjede meg. Det er slik jeg kjenner min egen natur, sier Mourinho, som understreker at han ikke haster.

Mourinho vil ikke gå inn på om han vil jobbe i England neste gang, men han trekker frem ansettelsen i Inter i 2008 som en perfekt ansettelse.

– Jeg forlot Chelsea i november eller desember. I slutten av februar skrev jeg under for Inter. Fra februar til juni forberedte jeg meg til den jobben. På fire måneder lærte jeg meg språket, som fortsatt er det språket sammen med portugisisk jeg snakker best. Jeg fikk studert klubben, motstandere og ligaen.

– Tiden jeg har nå uten jobb skal jeg forberede meg til neste jobb, men det må være noe som gjør at jeg virkelig kjenner lysten på utfordring, sier han.

Mourinho kommer til å se etter noe spesielt hos sin nye arbeidsgiver.

– Den tiden der manageren er på toppen og er allmektig, er over. Du trenger struktur. Neste gang jeg skal snakke med en klubb, så er ikke det første jeg skal ta opp hvilke nye spillere jeg skal kjøpe eller hvor stort budsjett jeg får. Jeg vil vite hva hvordan struktur de har. Jeg må vite hva de har, hva de ikke har og hva de ønsker å ha. Det må vi snakke om først, og så kan vi gå videre, sier den tidligere Porto-, Chelsea- og Real Madrid-treneren.