Glenn Murray scoret ett mål da Brighton sjokkerte Manchester United i andre serierunde og vant 3-2.

Den gang var Jose Mourinho manager for Manchester United.

Lørdag var det duket for revansje på Old Trafford - mot et Manchester United-lag i gryende form under Ole Gunnar Solskjær.

Det endte til slutt med 2-1-seier til United.



​Brighton-spiss Murray er ikke i tvil om at det var noe annerledes å møte United med Solskjær som sjef, kontra tilfellet under Mourinho.

– Det virker som om United har en tydelig plan under Solskjær, som de ikke hadde med Mourinho. Det ser ut som han har sørget for frisk luft inn i klubben. Det ser ut som om spillerne vil spille under ham og at de liker det han gjør, sier Murray til TV 2 Sporten.



Lørdagens 2-1-seier på Old Trafford var Ole Gunnar Solskjærs sjuende seier av sju mulige som United-sjef.

– Er du imponert over det Solskjær har fått til?

– Imponert... Jeg tenker at det er mer forventet av en klubb som Manchester United, sier Murray.

– Tror du Solskjær er mannen som kan ta klubben tilbake til toppen av tabellen?

– Det gjenstår å se, men hittil har i alle fall alt gått riktig vei for han, mener Brightons toppscorer.

– En god plass å være

At stemningen i Manchester United er god om dagen, finnes det ingen som helst tvil om. Det skriver Manchester United-kaptein Ashley Young under på.

– Når du vinner kamper, så får du selvtillit. Det er alltid enklere når du vinner. Det er en god plass å være for alle i klubben nå, både spillere og øvrige ansatte. Men vi må bare ta hver kamp som kommer framover og fortsette å prestere, sier Young til TV 2.

Mot Brighton var det tidvis klasseforskjell på lagene. United ledet lenge 2-0, men en redusering av Brighton sørget for en viss spenning mot slutten av kampen.

Det irriterte Ashley Young litt.

– Vi burde ha drept kampen tidligere. Jeg synes vi må være enda mer kliniske og avgjøre kampene tidligere. Mot slutten forsvarer vi oss litt lavere i banen, men vi vinner kampen til slutt. Det viktigste var at vi sikret oss tre poeng i dag, sier Young til TV 2.