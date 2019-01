Arsenals seier mot Chelsea setter fyr på kampen om topp fire

Aubameyang-brasse

Etter 18 minutters spill slo David Luiz en signaturpasning i bakrom på Pedro Rodríguez, som lobbet over Arsenal-keeper Bernd Leno, men forsøket fra den spanske kantspilleren gikk like utenfor mål.

Etter den forrykende starter kom ikke målsjansene like tett de neste minuttene, men i 37. spilleminutt prøvde Pierre-Emerick Aubameyang seg på et brassespark som snek seg like utenfor stolpen til Kepa.

Bare to minutter senere lå den i nettet igjen. Sokratis’ elegante innlegg traff Laurent Koscielny, som forsøkte å heade, men traff ballen med skulderen. Det var mer enn nok til å overliste Kepa og sørge for 2-0.

Bellerín båret av banen

Sekunder før pause var Marcos Alonso nær ved å tenne håpet for Chelsea igjen, men venstrebackens heading traff stolpen.

Arsenal lot Chelsea ha mye ball etter pause. Midtveis i andreomgang fikk hjemmelaget to gode muligheter uten å komme til avslutninger, først ved Kolasinac og Aubameyang, så ved Bellerín og Lacazette.

Etter 70 minutters spill kom det bilder Arsenal-supporterne ikke ville se. Héctor Bellerín ble båret av banen med det som så ut som en kneskade.​

Chelsea virket resignerte mot slutten av oppgjøret i Nord-London og Arsenal holdt unna til en 2-0-seier over hovedstadsrivalen.