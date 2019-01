Manchester United tok sin syvende strake seier da Paul Pogba og Marcus Rashford sørget for 2-1-seier over Brighton.

Ole Gunnar Solskjær nyter dagene som manager på Old Trafford.

– Det er fantastisk! Jeg kan ikke klage. Jeg bare smiler. Dette er noe jeg kommer til huske resten av livet. Det har bare gått en måned og det har vært en berg og dalbane, men det er fantastisk å være her, sier han.

Lørdag ble Solskjær også den første manageren i klubben til å vinne seks ligakamper på rad fra debuten. Det var også en tangering av Premier League-rekorden. Tidligere har kun Carlo Ancelotti (Chelsea i 2009) og Pep Guardiola (Manchester City i 2016) hatt en like sterk PL-start.



​Se høydepunktene fra kampen i videovinduet øverst!

Selv var 45-åringen fornøyd med hvordan Manchester United spilte i førsteomgangen mot Brighton, men mener United er litt slurvete når de skal avslutte kampene.

– Det er en kamp som vi spiller fantastisk til tider. Vi scorer noen fantastiske mål. Jeg synes vi spiller bra før den første scoringen. Straffen er god, Rashford sitt mål er fantastisk. Den viser hvilke kvaliteter han har, sier Ole Gunnar Solskjær til Premier League TV og legger til:

– I starten av andre omgang burde vi avgjort det, slik at vi kunne slappet av litt den siste halvtimen. Brighton gjorde det vanskelig for oss, de har noen kvaliteter som er vanskelig å forsvare seg mot. Vi burde avsluttet kampen bedre for de siste minuttene var vi under press, sier Solskjær etter kampen.

45-åringen var derimot full av ros om Marcus Rashford etter kampen.

– Han er topp klasse. Han har en enorm arbeidsmengde og han jobber med enn de andre. Han springer og holder ballen oppe. Nå er han også roligere foran mål. Han trener hele tiden både med det tekniske og med det mentale. Han spiller med selvtillit, sier kristiansunderen.

Selv mener Solskjær at United kunne spilt bedre enn i dagens 2-1-seier.

– Jeg tror du aldri kan være rolig i Manchester United på Old Trafford. Du ser alltid etter ting å forbedre. Vi vet at vi kan spille bedre enn i dag. Vi er gode til tider, men vi har ting å forbedre. Vi må avslutte kampene bedre og forsvare oss på en bedre måte når vi er under press, sier han.

Solskjær må innrømme at det er vanskelig å plassere klassespillere på benken,

– Romelu (Lukaku) og Alexis (Sanchez) trenger spilletid. Det er ikke lett å sette noen av dem til siden. Men det er nok tid til å få alle i form før neste kamp, sier 45-åringen.