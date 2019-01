– Det er ikke nok interesse for langrenn i Europa

Han vil også gjerne se Tiril Eckhoff utfordre langrennsjentene mer i sprint, slik hun gjorde da hun ble nummer fire under NM-sprinten på Beitostølen i november.

– Vi har sagt at hun må reise til Meråker (NM) og knuse disse langrennssprinterne, de er ikke noe særlig akkurat nå, sier Sjåstad Christiansen, som får støtte av TV 2s skiskytterekspert.

– For det første har langrenn behov for hjelp. Sånn var det den gangen jeg prøvde meg også. På damesiden underpresterer sprintjentene for tiden. Jeg er helt sikker på at Tiril kunne gått seg inn på VM-sprintlaget, og det syns jeg er veldig synd at hun ikke gjør, sier Bjørndalen.

Eckhoff er ikke fremmed for tanken, men mener at timingen er feil.

– Det blir ikke enda. Jeg må prøve og bli litt bedre i skiskyting først, sånn at jeg kan prøve meg på langrenn etterpå, sier Eckhoff.