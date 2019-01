«Womans March» ble arrangert for første gang i Washington D.C i 2017, dagen etter Donald Trump ble innsatt som ny president i USA.

Siden har demonstrasjonen vokst, og spredd seg verden rundt.

Stikk til Trump

Lørdag arrangeres det 80 demonstrasjoner fordelt på 31 byer verden over, deriblant London, Berlin og New York.

I USAs hovedstad, Washington D.C., tok tusenvis av kvinner til gatene, blant annet for å protestere mot den amerikanske presidenten og kvinners rettigheter.

Flere av protestantene hadde laget skilt med klare stikk til Donald Trump.

«Stol på svarte kvinner», «Kvinner er muren, og Trump må betale», var bare noen av eksemplene.

I New York holdt førstedame Chirlane McCray en appell til demonstrantene. Der oppfordret hun kvinnene blant annet til å bruke stemmeretten sin.

– Sammen er vi ustoppelige, sa førstedamen.

CNN møtte alenemoren Yanti Palleschi fra Sherman Oaks i California da hun var i gang med å lage et skilt til demonstrasjonen. Hun sa at kvinnene gjorde et historisk valg under høstens mellomvalg, men at hun håpet å se mer fremgang i fremtiden.

– Jeg er stolt over den jobben kvinner har lagt ned. Men vi er nødt til å gjøre enda mer, sa Palleschi videre.

Makt og innflytelse

Arrangøren bak protesten i D.C, Rachel O'Leary Carmona, sa til ABC News på tirsdag at kvinner må komme sammen for å minne hverandre på hvor stor innflytelse og makt de faktisk har når det kommer til å velge de som skal styre landet.

PROTESTER: Tusenvis av kvinner samlet seg til demonstrasjoner i USA, lørdag. Her fra Washington D.C.

– Folk er slitne og sinte, men det vi ønsker å gjøre er og demonstrere for folk at vi har en strategi og en plattform, og at vi er mer organiserte enn noen gang. Til tross for at det har vært to tøffe år, sa Carmona videre.