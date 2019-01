Tross sportslig motgang for Stabæk, imponerte Franck Boli sterkt i Eliteserien i fjor. Med hele 17 mål ble han Eliteseriens toppscorer. Det har vekket til live interesse fra konkurrerende klubber.

Etter det TV 2 erfarer har Rosenborg, som kommer til å selge Mathias Vilhjalmsson til Vålerenga, vist interesse for 25-åringen.

I tillegg til at Vilhjalmsson er på vei til Vålerenga, har Alexander Søderlund blitt linket bort i dette overgangsvinduet.

Dessuten er det mye usikkerhet rundt Nicklas Bendtner som ikke får vært med på hele oppkjøringen grunnet soningen han gjør med fotlenke i København.

Mottatt utenlandske bud

Det gjør at Rosenborg er på spissjakt, og etter det TV 2 erfarer er Franck Boli et hett alternativ på Lerkendal.

Også hovedpersonen selv erkjenner overfor TV 2 at han har hørt om interessen fra Lerkendal, men vil ikke si noe om hvorvidt han ønsker seg en overgang.

– Jeg har hørt at det er interesse fra Rosenborg, men det er veldig tidlig å prate om dette ennå. Jeg er kun fokusert på å trene for Stabæk akkurat nå, sier Boli til TV 2.

Sportslig leder i Stabæk Inge André Olsen hevder han ikke vet om noe interesse for Boli fra Rosenborg. Han bekrefter likevel at de har bud på Boli fra utenlandske klubber.

– Det vet jeg ikke noe om. Vi har ikke mottatt noe bud fra norske klubber, kun utenlandske, skriver Olsen i en tekstmelding til TV 2.

Stabæk-lederen vil ikke kommentere hvorvidt Stabæk vurderer å selge storscoreren sin.

Selv om Boli imponerte sterkt i fjor, og Stabæk på det tidspunktet risikerte nedrykk i aller høyeste grad, valgte Franck Boli å forlenge kontrakten sin med Stabæk på høsten. Den nye kontrakten varer ut 2021-sesongen.

– Jeg er takknemlig for alt det denne klubben har gjort for meg. Stabæk var der da jeg trengte det som mest, da jeg var skadet og trengte en klubb. Ingen vil signere en langtidsskadet spiller, men Stabæk hentet meg hjem. Det er jeg evig takknemlig for, og dette er min måte å betale tilbake på, uttalte Boli til Stabæks hjemmesider etter at kontrakten var signert