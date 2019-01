Fremtiden til Christian Eriksen forbli usikker mens han stadig avventer å signere ny kontrakt med Tottenham.

Men mens spekulasjonene svirrer rundt Eriksens fremtid, forteller Danmarks landslagssjef Åge Hareide at han ikke tror det er noe nytt på bordet.

– Sist jeg snakket med ham var det ingen bevegelse i noe som helst. Så jeg tror at så langt er det ingenting nytt. Det er masse spekulasjoner, men ikke noe konkret. I forhold til det han sa til meg, var det ikke noe konkret, sier Hareide til TV 2.

Mange interesserte

Flere lag har blitt koblet til spilleren, som Chelsea og Manchester City. Men Tottenhams playmaker skal også være ønsket av de spanske gigantene Barcelona og Real Madrid.

Hareide tror ikke Eriksen lar seg påvirke av alle spekulasjonene rundt ham.

– Christian er så profesjonell at jeg tror han bare forholder seg til der han er nå, og om å gjøre en best mulig jobb for Tottenham. De har mulighet for Champions League-spill, så jeg tror alt rundt blir veldig mye spekulasjoner, sier Hareide og legger til:

– Media hører et eller annet som gjør at det blir skrevet om det, men hvor mye som er reelt er vanskelig å få fatt i. Det tror jeg det er til og med for Christian, jeg tror han prøver å holde seg vekke fra det, for å være best mulig rustet til å gjøre en god jobb.

Danmarks landslagssjef Åge Hareide og Christian Eriksen. Foto: Îlafur Steinar Gestsson

«Glad for at han er dansk»

Blant lagene som er blitt koblet til dansken, har det vært særlig mye snakk om Real Madrid. Om en overgang til den spanske storklubben vil være et riktig valg for Eriksen, vil ikke Hareide gå inn på.

– Jeg passer på å ikke blande meg med det spillerne gjør egentlig, for da får jeg mange ting å forholde meg til. Men jeg er veldig glad for at de presterer der de er til enhver tid, sier Hareide og fortsetter:

– Og så har jeg sagt at Christian Eriksen kan spille overalt, jeg tror ikke det er noen begrensninger med hans kvaliteter. Men alt det med overganger, spekulasjoner, den biten tror jeg agentene skal få ta seg av. Jeg håper Christian spiller godt der han er, og hvis han nå skulle skifte så håper jeg han spiller godt der og. Så enkelt er det. Jeg er bare glad for at han er dansk, sier Hareide og ler.