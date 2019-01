På torsdag ble en 25 år gammel kvinne knivstukket da hun sto i kassen på Kiwi for å betale.

Hun har siden hendelsen vært innlagt på Ullevål sykehus med kritiske skader.

Lørdag ble hun operert på nytt.

Kvinnens bror bekrefter til TV 2 at det etter forholdene går fint.

– Operasjonen var vellykket, sier han videre.

Ifølge NRK ble 25-åringen truffet i hovedpulsåren som frakter blod til hjertet. Broren sier til kanalen at åren nå er sydd.

En 20 år gammel russisk statsborger ble kort tid etter knivstikkingen pågrepet. Fredag formiddag bekreftet PST at de etterforsket hendelsen som et terrorangrep.

Den siktede mannen ble lørdag fremstilt for fengsling. 20-åringens forsvarer, Ola Lunde, fortalte til TV 2 at hans klient er muslim, men at han ikke har en kobling til terrororganisasjonen IS.

Lunde beskrev sin klient som en sinnsforvirret mann.

– Han vil fortsette å ta livet av mennesker og han er åpenbart farlig. Han er i mine øyne en sinnsforvirret gutt som har behov for bistand eller hjelp, sa forsvareren videre.

Den siktede russeren ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.