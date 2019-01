Utspill om Solskjær slaktes: – Forferdelig dårlig analyse

Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United til sju strake seirer etter at han kom inn som José Mourinhos erstatter like før jul.

Men ikke alle er med i hyllesten av nordmannen som er lånt ut fra Molde.

Tidligere Manchester United- og Liverpool-spiller Paul Ince mener styret på Old Trafford ikke må ble revet med av den gode starten og gi Solskjær jobben permanent.

– Alle kunne gått inn og gjort det samme som han har gjort. Det var ikke vanskelig å gi spillerne større frihet og bedre humøret, skriver Ince i sin spalte hos Paddy News Power, og mener Manchester United bør ansette Mauricio Pochettino etter sesongen.

Ince trekker frem Roberto Di Matteo, som kom inn som vikar i gamleklubben Chelsea og ledet laget til Champions League-triumf i 2012. Få måneder etter at han hadde fått jobben permanent, ble italieneren sparket.

SLAKTER UTSPILL: Åge Hareide, landslagssjef for Danmark og gjest i TV 2s Premier League-studio. Foto: TV 2

Utspillet slaktes

Inces uttalelse imponerer ikke Danmarks landslagssjef og Solskjærs tidligere trener, Åge Hareide, som var gjest i TV 2s Premier League-studio.

– Det er en forferdelig dårlig analyse. For det første bør han vite mer om respekt for den jobben Ole Gunnar har gjort generelt sett. Å vinne så mange kamper på rad er en vanskelig operasjon, selv med et godt lag, mener Åge Hareide.

– De var mentalt nede. Vi skal passe oss for ikke å rakke ned for mye på José Mourinho, for han har gjort mange gode ting i fotballens verden og har sikkert forsøkt i Manchetser United, men ting kan skjære seg mellom spillere og trenere og måten å få laget til å fungere, fortsetter landslagssjefen.

Hareide: – Ligner på Fergusons lag

Mourinho ble beskyldt for at spillestilen hans var for defensiv.

– Grepet Ole Gunnar har tatt er at spillerne virker løsere, samtidig som laget er løftet opp i banen. Du ser bare backene under Mourinho og under Solskjær. Det er stor forskjell. Nå ligner det litt på Sir Alex Fergusons lag på 90-tallet med høye backer og kanter som går innover, men i andreomgang mot Tottenham ser du at det er ting å arbeide med, sier Hareide.

En strålende David De Gea reddet hele elleve skudd mot Tottenham og sørget for at Marcus Rashfords mål like før pause ble kampens eneste.

– De har nesten ikke trent i denne perioden, de har nesten bare spilt kamper. Han har brukt sin væremåte til å hjelpe United utrolig mye. Han har kommet med enormt mye positivitet og sin måte å være på, sier Åge Hareide.

TV 2-ekspert: – Fjollete

Hareide får støtte av TV 2s fotballekspert Petter Myhre.