Solskjær med sin syvende strake seier: – Det ser mer ut som lettelse enn glede

Anthony Martial var nær 2-0 etter fin pasning fra Victor Lindelöf, men Brighton-keeper David Button vartet opp med en fantastisk redning. Like etter fikk Murray en ny sjanse, men den knallharde avslutningen gikk utenfor.

Manchester hadde mer å komme med, og Marcus Rashford viste igjen klasse fremfor mål. Tre minutter før hvilen vartet Rashford opp med frekk skuddfinte inne i feltet til Brighton og banket ballen i lengste kryss fra skrå vinkel.

– José Mourinho mente at det var bevist at han ikke var god nok som spiss, da Manchester United tapte borte mot Brighton. Marcus Rashford har bevist en gang for alle at det er feil, utbrøt Kasper Wikestad fra kommentatorplass på Old Trafford.

Manchester United ledet 2-0 til pause.

Presset for ny scoring, så svarte Brighton

Etter hvilen presset United bortelaget i flere minutter. Ashley Young stod nærmest å pøste inn innlegg fra høyrekanten, men Brightons stopperpar Dunk og Duffy fikk ryddet unna det meste.

​– Manchester United virker jo nesten ustoppelige om dagen. Dette er som å se Manchester United da de var på sitt aller beste. Da de bare mater motstandere i stykker på Old Trafford, kommenterte Kasper Wikestad underveis i kampen.

Men med 20 minutter igjen kom Brighton-reduseringen. Et innlegg datt ned til Pascal Gross som fikk kontroll over ballen og satte ballen i mål via tverrliggeren.

– Alle hans tre siste scoringer har kommet mot de røde djevlene. Da er det match igjen på Old Trafford, kommenterte Wikestad.

Solskjær svarte med å bytte inn Juan Mata og Romelu Lukaku på slutten av kampen. Manchester United forsvarte ledelsen selv om Brighton skapte farlige sjanser på slutten.

Manchester United sikret 2-1-seier og tok sin syvende strake seier under Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United startet med følgende startellever:

David de Gea - Ashley Young, Victor Lindelöf, Phil Jones, Diogo Dalot - Paul Pogba, Nemanja Matic, Ander Herrera - Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial.

Neste kamp for Solskjær og Manchester United er mot Arsenal i FA-cupen kommende fredag.