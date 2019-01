Liverpool vant etter utrolig keepertabbe

Liverpool - Crystal Palace 4-3

Liverpool tok en svært viktig 4-3-seier i en dramatisk kamp mot Crystal Palace lørdag.

Jürgen Klopps menn var imidlertid i alvorlig trøbbel, for til pause sto det 0-1 og Palace utlignet til 2-2 på Liverpools snuoperasjon.

Et kvarter fikk Liverpool en gavepakke av Palaces tredjekeeper Julián Speroni, som slo innlegget fra James Milner mot eget mål.

Mohamed Salah «stjal» scoringen like før ballen krysset streken, men det var som et selvmål av 39-årige Speroni å regne.

– Vi var forberedt på at kampen kom til å bli veldig vanskelig. De spilte bra og var kompakte foran egen boks. Det var vanskelig, men det viktigste var et resultat var bra for oss. Å slippe inn tre mål er ikke bra, men vi må leve med det, sier tomålsscorer Salah.

For mange gikk nok tankene tilbake til Jordan Pickford, som serverte Divock Origi seiermålet i Merseyside-derbyet mot Everton forrige måned.

– Det er en følelse av massiv lettelse, for vi visste av flere grunner at det kom til å bli vanskelig. Palace gjør det tradisjonelt bra mot Liverpool. Det har jeg erfart selv også, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

På overtid la Sadio Mané på til 4-2, før Max Meyer reduserte til 3-4.

Liverpools 4-3-seier betyr at det fortsatt er rød tabelltopp, for øyeblikket sju poeng foran Manchester City, som søndag møter jumbo Huddersfield.

Salah er nå oppe i hele 50 mål i Premier League.

– Det er stort. Jeg ser frem til å få 50 mål for Liverpool, for to av dem er for Chelsea, sier Salah.

Rop om straffe til 0-1

Crystal Palace lå lavt med forsvaret fra første spark og ga Liverpool lite rom til å komme til store muligheter. Jöel Matip fikk to gode muligheter, først på gjennomspil (!) og så på en heading, men det sto målløst.

Etter 33 minutters spill ropte Liverpool på straffespark da Andros Townsend handset innenfor boksen, men dommer Jonathan Moss dømte i stedet mot Sadio Mané.

Minuttet etter tok Crystal Palace ledelsen på Anfield. Wilfried Zaha lurte vikar-høyreback James Milner og satte opp Townsend, som satte inn 1-0.

Like etter ropte Liverpool på et nytt straffespark da James Milners skudd gikk via beina til Mamadou Sakho og i armen på franskmannen. Kort tid før pause var det Mohamed Salah som ville ha straffe, men egypteren gikk for lett ned.