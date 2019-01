Wolves-Leicester 4-3

Wolverhampton mot Leicester var nok ikke i utgangspunktet det oppgjøret flest fotballsupportere hadde markert i kalenderen.

Men lørdagens tidligkamp skulle vise seg å bli en målfest og en thriller.

Wolves ledet 2-0 til pause, men det glapp stadig bakover.

Da Leicester-kaptein Wes Morgan utlignet til 3-3 tre minutter før full tid, trodde de fleste på Molineux at det skulle ende uavgjort.

Men Diogo Jota ville det annerledes. Tre minutter på overtid, scoret portugiseren sitt tredje mål for kampen.

Da kokte det over for manager Nuno Espírito Santo som stormet banen i ren gledesrus og slang seg med i de elleville jubelscenene. På sidelinjen sto en dypt fortvilet Leicester-manager Claude Puel. Franskmannen måtte skuffet innse nederlaget, for Jotas hattrick-mål ble også seiersmålet.

Santo ble på sin side vist på tribunen av dommeren for banestormingen.

Tremålsscorer Jota ble naturligvis den store helten, men Rúben Neves sto frem for hjemmelaget og noterte seg for to fantastiske pasninger før henholdsvis 3-2 og 4-3.

– Dette ble en reise vi sjeldent får lov til å oppleve i fotball, sa en ekstatisk kommentator Endre Olav Osnes etter sluttsignalet lød.

Etter kampen innrømmet Santo at han fortjente å bli vist opp på tribunen etter banestormingen sin.

– Jeg ble utvist, men det var riktig. Du kan ikke gå inn på banen. Jeg prøvde, men noen så meg, sier han til .

– Det var en veldig god kamp, men vi må se på den igjen. Alle nyter resultatet, en fantastisk fotballkamp mellom to lag som spilte for å vinne.