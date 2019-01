Drøyt 17 millioner Facebook-følgere er i sorg etter å ha mottatt dødsbudskapet til hunden Boo.

Lørdag publiserte eierne hans et innlegg hvor de skrev at Boo hadde sovnet stille inn.

«Vår familie er knust, men vi finner trøst i at han ikke lenger har det vondt eller ubehagelig», står det i innlegget som har fått over 200.000 likerklikk og over 30.000 kommentarer.

Ga ut to bøker

Boo ble først kjent i 2010, da artisten Kesha twitret et bilde av hunden og skrev at hun hadde fått seg en ny kjæreste.

Det skriver britiske The Mirror.

Populariteten til hunden skjøt i været, og det har blant annet blitt gitt ut to bildebøker med det som blir omtalt som «verdens søteste hund».

På Facebook-innlegget er det en rekke mennesker som uttrykker sin sorg over at den populære hunden nå er død.

«Jeg er helt knust, og jeg gråter over deres tap. Hans dødsfall vil gjøre verden til et tristere sted», skriver en kvinne med navn Nancy Garcia.

«Jeg er så lei meg over dette. Jeg har fulgt denne siden i mange år, og jeg har til og med et Boo-kjæledyr. En liten hund kan virkelig gjøre en forskjell i verden, og et gjorde Boo», skriver Emily Pierce.

Glede

I tillegg til å gi ut to bøker møtte Boo en rekke kjendiser opp gjennom årene, var ambassadør for et flyselskap og gjorde opptredener på en rekke TV-show i USA.

Eierne til den populære hunden sier ifølge BBC at de har mottatt en rekke brev fra folk om at Boo har lyst opp dagene deres.

– Det var det som var hensikten med alt dette. Boo gjorde folk over hele verden lykkelige, skriver eierne i minneordet på Facebook.