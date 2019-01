Tiril Eckhoff leverte en kjempeetappe for Norge i skiskytterstafetten i Ruhpolding lørdag, og det endte til slutt med sølv for de norske skiskytterne.

God start

Etter første etappe lå Norge på tredjeplass etter en god start av Synnøve Solemdal som leverte to fulle hus på skytingen.

Ingrid Tandrevold gikk ut til andre etappe, og hadde null bom på første skyting. Men på andre skyting måtte Tandrevold bruke alle de tre ekstraskuddene og tapte litt tid til de andre lagene i tet.

Suveren etappe

At Norge hadde tapt litt tid stoppet ikke dem. Langt i fra. For det meste stemte for Eckhoff da hun gikk ut til tredje etappe etter Tandrevold.

Da hun gikk ut lå Norge som nummer fem, 53 sekunder bak Frankrike i teten. Den luken kortet Eckhoff betraktelig ned da hun hadde gått sin etappe.

På liggende skyting hadde hun én bom, men satt det første ekstraskuddet. Samtidig sprakk Italia, og Eckhoff og Norge passerte ut som nummer fire. Da var avstanden til Frankrike redusert til 42 sekunder.

På stående leverte 28-åringen en superserie. Med høyt tempo fikk hun ned samtlige fem blinker, og Norge gikk nå ut som nummer to - kun 28 sekunder bak Frankrike.

Eckhoff holdt høy fart i sporet fortsatte å ta innpå og sendte Marte Olsbu Røiseland ut kun 14 sekunder bak Frankrike på den siste etappen.

Sikret andreplassen

På stående hadde Røiseland to bom og måtte bruke to ekstraskudd. Men hun unngikk strafferunden og gikk ut 21 sekunder bak Frankrike.

Røisland startet likt som Eckhoff med én bom på liggende, men traff på første ekstraskudd. Frankrike fortsatte i sitt suverene spor og leverte nok en rask og feilfri skyting. De dro dermed litt i fra. Etter Røislands første skyting lå Norge 21,6 sekunder bak den franske teten.

Røisland tok innpå noen sekunder mot slutten, og Norge endte til slutt på andreplass 11,5 sekunder bak Frankrike.