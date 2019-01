Ole Gunnar Solskjær kan ta sin syvende strake seier når Manchester United møter Brighton på Old Trafford.

Se kampen på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra kl. 15.30.

Disse er Solskjærs utvalgte mot Brighton:

David de Gea - Ashley Young, Victor Lindelöf, Phil Jones, Diogo Dalot - Paul Pogba, Nemanja Matic, Ander Herrera - Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial.

Luke Shaw skadet seg under oppvarming og ble erstattet av Diogo Dalot.



​– Når spillerne presterer bra og er i form og vi har en uke til neste kamp, så vil man jo ha kontinuitet. Jeg synes deler av kampen mot Tottenham var fantastisk, sier Ole Gunnar Solskjær om laguttaket og fortsetter:

– Vi er på hjemmebane og klart vi vil ha tre poeng. Vi er i en god flyt nå, men alle lag skaper problemer. Det er opp til oss å få opp tempoet, få publikum i gang og prøve å score det første målet, sier kristiansunderen.

45-åringen vil på ingen måte undervurdere dagens motstander.

– Det er veldig viktig å respektere motstanderen og vi har analysert dem grundig. De har fått gode resultater i det siste og de slipper ikke inn mye mål. Det blir en tøff kamp. Brighton er gode på kontringer og dødballer. Kieran (McKenna) og Michael (Carrick) har gjort en god jobb i forveien, så vi bør være forberedret, sier Solskjær før kampen.

– Så fortjener de ikke å være her

På fredagens pressekonferranse var 45-åringen klar i talen hva han forventer av spillerne sine.

– Jeg høres virkelig gammel ut nå, men nå er alt tilgjengelig på Facebook og Twitter med det samme. Men så lenge det ikke er ondskapsfullt eller noe… Det er bare en del av virkeligheten vi lever i. Men de må fremdeles ha verdiene til et lag, og ønske å forbedre seg. For jeg må si, ingen fortjener å være i et bedre lag enn det de selv er villig til å gi til laget. Hvis de ønsker å hjelpe laget, så fortjener de å være her.

– Hvis de ikke ønsker å hjelpe laget, så fortjener de ikke å være her. De verdiene og prinsippene har ikke endret seg, konkluderer kristiansunderen.​

– Jeg tror definitivt han får jobben permanent

​ Etter forrige serierunde der Manchester United slo Tottenham på Wembley har flere sagt at Ole Gunnar Solskjær bør få jobben som permanent manager. En av dem er Liverpool-legende Kevin Keegan.

– Jeg tror definitivt han får jobben permanent. Jeg er sikker på at han vil få jobben, men det blir ingen lett reise. Troppen til Manchester United er litt bak. I hvert fall sammenlignet med Liverpool og Manchester City. Men utenom dem, er det ingen han bør frykte i Premier League, sier Keegan til TV 2.

​Så langt har Ole Gunnar Solskjær og Manchester United slått Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle og Tottenham i Premier League. Samt Reading i FA-cupen.