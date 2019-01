Se målgangen til Klæbo i vinduet øverst. Bilder med tillatelse fra NRK.

Det var mildt sagt Norge som preget gruppen som tok seg til finalen i klassisk sprint i Otepää lørdag.

Finalegruppen besto nemlig av fem nordmenn og én russer - Aleksandr Bolsjunov. Og det til tross for den russiske langrennsløperen falt i semifinaleheatet og måtte krysse fingrene for at tiden var god nok til å ta seg til finalen.

Det var den, men Bolsjunov klarte ikke å hamle opp med Norges sprintkonge Johannes Høsflot Klæbo.

I tillegg til Klæbo var det Eirik Brandsdal, Mattis Stenshagen, Erik Valnes og Golberg som representerte Norge.

I finalen var Klæbo sterkere enn sine landsmenn og Bolsjunov.

Han gikk tidlig i teten, og holdt høyt tempo hele veien inn. Inn på oppløpet hadde Klæbo en god luke til Bolsjunov og de andre norske. De andre lå for for langt bak 22-åringen som ikke hadde noen problemer med å ta seg først over målstreken.

Klæbo vant til slutt klart med tiden 3:20 og vant igjen i en sprint i Otepää, som han gjorde for to år siden.