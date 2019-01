– Mange ble så provosert over den nye regjeringen at de satt oppe om natten for å melde seg inn i SV, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB lørdag formiddag før han taler til partiets landsstyre.

Det første døgnet etter at Høyre, KrF, Frp og Venstre la fram den nye regjeringsplattformen torsdag kveld, hadde 150 personer meldt seg inn i SV. Lørdag formiddag var antall innmeldinger økt til 246.

I løpet av Lysbakkens tale til landsstyret hadde antallet økt med ytterligere 20 nye medlemmer.

Partiet har nå 40 prosent flere medlemmer enn i 2008.

