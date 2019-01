Lørdag ble den terrorsiktede mannen, som torsdag angrep en 25 år gammel jente på en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo, framstilt for fengsling i Oslo tingrett.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 131, som omhandler terror. Strafferammen er 21 års fengsel.

20-åringens forsvarer forteller til TV 2 at mannen er muslim, men at han ikke har kobling til IS.

Han beskriver vedkommende som en sinnsforvirret mann.

– Han vil fortsette å ta livet av mennesker og han er åpenbart farlig. Han er i mine øyne en sinnsforvirret ung gutt som har behov for bistand eller hjelp, sier forsvarer Ola Lunde.

– Ingen anger

Han sier hans klient har tenkt på å kunne benytte en lastebil i et terrorangrep, og at dette angrepet bare var et innfall.

– Han har ikke utvist noen anger, forteller Lunde.

– Har han fortalt hvorfor han kom til Norge og hvorfor Norge er et mål?

– Nei, ikke annet enn at han mener vi har det så mye bedre her i Europa, og at vi ikke fortjener å ha det så godt. Det er bakgrunnen for at han ønsker å sette i gang tiltak for å ta livet av nordmenn og andre europeere.

Ber om fire uker

Mannen skal kun ha vært timer i Sverige før han ankom Norge. Han utførte angrepet samme dag.

Ifølge advokaten er det helt tilfeldig at han kom til Norge.

Påtaleansvarlig Ann Karoline Bakken Staff ber om fire uker varetekt for den russiske statsborgeren. Foto: Mathias Ogre / TV 2

– Han operer på egenhånd. Han er alene og har gått med slike tanker i hodet sitt, sier Lunde.

PST vil be om fire uker varetekt for den terrorsiktede mannen.

Påtalemyndighetene ber om lukkede dører i tingretten.

TV 2s reporter på stedet forteller at den siktede 20-åringen ankom retten iført en grå t-skjorte.

Kritisk for kvinnen

Fredag møtte TV 2 moren og broren til den kritisk skadde kvinnen.

Moren fortalte da at datteren ble knivstykket i en vene nederst i ryggen, og at hun nå ligger i respirator. Lørdag opereres hun igjen.

– Det er helt uvirkelig. Helt forferdelig at noe sånt skjer med et helt tilfeldig offer, som i dette tilfellet var min datter, sa moren til TV 2.

Ifølge broren var den skadde kvinnen på butikken for å kjøpe lunsj og pante flasker da knivstikkingen skjedde.

– Da hun var ferdig med å pante, så passerte søsteren min og gjerningsmannen hverandre mange ganger, men det var ingen blikkontakt. Deretter gikk hun for å betale. Da kom gjerningsmannen gående bak henne, stikker hånden ned i en veske, tar opp en kniv og stikker henne i ryggen med begge hendene, sa broren til TV 2 fredag.