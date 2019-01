Norge trenger målvaktsspill i verdensklasse

Livet som målvakt er på mange måter et speilbilde på livet generelt.

Du har en gjeng som hjelper deg for å at du skal gjøre jobben din best mulig, men til syvende og sist så må du gjøre den selv. Og gjør du feil, så kjenner du blikkene i nakken.

Men er det du som redder dagen, så er det ingen som hylles mer. Det er ingen som blir større helt.

Det er den euforien som får mange til å velge håndballens uriaspost. Som har fått Torbjørn Bergerud og Espen Christensen til å ta smell på smell - både fysisk og mentalt - for å komme dit de er i dag.

Om Bergerud aldri redder et skudd igjen, så vil han alltid kunne leve på strafferedningen mot Kroatia i semifinalen i VM i 2017.

Jeg var en gang på et trenerkurs med den tidligere danske landslagstreneren Leif Mikkelsen. Han stilte forsamlingen spørsmål om hvor stor del av et lag en god målvakt er.

Da kom selvsagt alle klisjene om at målvakten er halve laget. Noen strakk seg til og med så langt som til 70 prosent.

Det var da Mikkelsen kom med oppfølgingsspørsmålet:

«Hvor stor del av treningene deres bruker dere på målvaktene?»

Da ble det veldig stille i salen. For hvis målvakten er halve laget, hvorfor er ikke da halve treningstiden viet til målvaktstrening?

Det er veldig satt på spissen. Men veldig ofte så blir målvaktene overlatt til seg selv. De er selvlærte og har studert målvaktsteknikk på egenhånd.

Det er kanskje derfor det ofte snakkes om at målvakter er en egen rase, og at målvakter er spesielle. For det er vel ikke til å stikke under stol at det er et fåtall i befolkningen som både er villige til å utsette seg for smerten det er å bli truffet av harde skudd, og som er så nerdete at de bruker fritiden sin på å studere målvaktsteknikk.

Selv hadde jeg en VHS der Claes Hellgren instruerte blant andre en purung Tomas Svensson på et håndballsymposium som jeg slet ut båndet på.

Nå trener jeg en 14 år gammel jente, som er et helt fantastisk talent. Men foreldrene var ikke så fornøyde da de oppdaget at tiden hun sa hun brukte på lekser, stort sett gikk til å studere Mattias Anderssons teknikk på YouTube.

Jeg kjenner ikke til hvilken oppfølging de norske landslagsmålvaktene har fått i oppveksten. Men nå er de Norges beste målvakter, og de spillerne Norge er mest avhengige av at presterer for at det skal kunne bli semifinale i VM.

Før kampen mot Danmark skrev jeg at Bergerud ville bli Norges nøkkelspiller i dette oppgjøret. Han klarte ikke å komme opp på toppnivå i den kampen. Samtidig storspilte Niklas Landin på motsatt side av banen. Det alene er fire mål forskjell.