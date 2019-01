Når politikerne endrer på regler og avgifter rundt bil, betyr det som regel at det blir dyrere for deg og meg.

Som regel, men ikke alltid. Denne uken kom det nemlig en svært god nyhet for alle bilinteresserte. I forbindelse med forhandingene som nå gir oss flerpartiregjering i Norge, kommer det også en endring på engangsavgift ved import av bil fra utlandet.

Til når har regelen her vært at bare biler som er 30 år eller mer har sluppet avgift. Disse har vært definert som "veteranbiler". Her har man bare betalt norsk moms, i tillegg til kjøpesummen i utlandet.

Forsinket julegave

Nå flyttes denne grensen til 20 år. Det betyr at du nå kan kjøpe en 1999-modell hvor som helst i verden, og registere den på norske skilter, uten å betale en krone i avgift.

– Dette er jo som en ekstra og forsinket julegave for alle bilinteresserte. Det gir mange flere muligheten til å leve ut bildrømmen. Og man kan spare mye penger, kontra slik det har vært til nå, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Bransje-nettstedet Bilnytt (krever abonnement) er blant de som har regnet på dette. De har blant annet funnet et konkret eksempel: En 1998-modell Mercedes S-klasse hvor man sparer over 100.000 kroner i engangsavgift, etter den nye modellen.

Lekker cabriolet fra Mercedes, den kan du nå ta inn uten å betale avgift.

Enkle og billige å skru på

– Dette er helt klart i øvre sjikt, men det er betydelige summer å spare på mange bilmodeller. Det vil overraske meg stort om ikke vi ser en kraftig økning i bruktimporten av biler fra 90-tallet nå, sier Benny.

– Men hva snakker vi om her, bruksbiler – eller mer hobbybiler?

– I hovedsak er det nok det siste. 20 år gamle biler har gjerne gått et bra stykke. Særlig på sikkerhetsutstyr ligger de et godt stykke under dagens nivå. Men samtidig er det mange biler her som fortsatt står seg bra. De har også den fordelen at de ikke er så teknisk avanserte som dagens biler. De er enkle og gjerne billige å skru på. Og de vil i mange tilfeller også være rimeligere å ha på verksted, sier Benny.

Vi har aldri kjøpt flere gamle biler

Audi TT har allerede blitt en klassiker, her er det grunn til å tro at prisene vil stige framover.

Noen eksempler...

– Men det er klart: Veldig mange av disse bilene blir nok i praksis bil nummer to, eller tre. Til bruk på fine dager og til anledninger der man skal kose seg ekstra med bilkjøringen. Og da har man svært mye å velge mellom! Alt fra vanlige bruksbiler, via premiummerkene – og til mer eksotiske merker som kanskje var langt utenfor rekkevidde da de var nye. Men som nå blir oppnåelige, sier Benny.

– Kan du gi noen eksempler?

– He he, hvor god tid har du? Jeg tror nok mange vil se nærmere på biler som BMW 3-serie, 5-serie og 7-serie. Hos Mercedes er det flere modeller, jeg kan jo trekke frem E-klasse og S-klasse, SL og SLK. Ja, SUV-en ML er faktisk også innenfor her. Audi hadde blant annet A6, A8 og TT den gangen, også cabriolet.

Lyst på takløs Volvo? C70 er også i ferd med å skaffe seg klassikerstatus.

Volvo eller Saab?

– Noen flere: Porsche 996 (1997-2004) finnes j i mange varianter. Turbo og GT3 er jo gromme modeller for import. Honda S2000 en spinnvill, morsom og litt undervurdert Roadster. Jeg vil også ta med Ferrari 360. Cadillac Escalade er i andre enden av skalaen. Du får også en særing som Fiat Multipla. Og for eksempel IS og RX fra Lexus.

– Volvo S80 og C70 bør også være med i vurderingen. Og for de med sans for Saab: Her kan man for eksempel finne en 9000 eller tidlig 9-5, for ikke å glemme 9-3 cabriolet. Som du skjønner: Her kan jeg holde på en stund.

Første generasjon RX var en viktig bil for Lexus, nå går den inn under den nye 20-års regelen.

Være skeptisk og kritisk

– Er det noe spesielt man bør tenke på ved import av slike biler?

– Ja, MYE! Det viktigste er å være både skeptisk og kritisk i utgangspunktet. En 20 år gammel bil kan være full av feil og problemer, selv om førsteinntrykket kanskje er bra. Du bør sjekke så mye som mulig: Eierhistorikk, hva som er gjort av service og reparasjoner underveis, påkostninger og eventuelle skader. Jeg ville helt klart ikke kjøpt en 20 år gammel bil uten en form for test eller tilstandsrapport fra verksted. Det koster kanskje litt, men kan spare deg for store kostnader.

– Det viktigste er å lete til man finner en hel og fin bil. Og som alltid med bruktbiler: Det er lurt å legge så mye penger i selve kjøpet som mulig. Da har du gjerne også bedre forutsigbarhet rundt hva det koster å eie bilen. Kjøper du en smålurvete bil, kan du risikere at det fort kommer påkost som er mer enn det bilen er verdt. Og da har du egentlig bare kastet penger ut av vinduet, avslutter Benny.

