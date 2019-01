Politiet fikk melding om hendelsen klokken 09.50 lørdag.

– Det brenner i en enhet, og det har gått over til bolig nummer to, opplyste operasjonsleder i Agder politidistrikt, Miriam Stausland, til TV 2 like etter klokken 10.

To nabohus med fire boenheter ble evakuert som følger av brannen.

Alle beboere ble raskt gjort rede for.

To personer ble kjørt til legevakt for sjekk, da de har pustet inn røyk.

Like før klokken 11 opplyste brannvesenet i Agder at brannen er slukket, og at etterslukking pågår.

​Saken oppdateres!