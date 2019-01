Ifølge den portugisiske avisen Correio da Manha skal Liverpool ha lagt inn et bud på rundt 670 millioner kroner for den 19 år gamle midtbanespilleren Joao Felix.

Budet skal imidlertid ha blitt avvist.

Thierry Henry og Monaco ønsker å inngå en låneavtale med Manchester United om Marouane Fellaini. Det melder franske RMC.

Chelsea får etter det The Sun erfarer besøk av Gonzalo Higuain i løpet av de neste dagene, der Juventus-spilleren skal ferdigstille kontrakten med London-klubben.

Anthony Martial skal være svært nær å signere ny kontrakt med Manchester United, skriver Sky Sports. Franskmannen var lenge ryktet bort fra United under José Mourinhos tid i klubben, men har nytt stor tillit under Ole Gunnar Solskjær.

I tillegg til å fylle på innkjøpslisten, skal Chelsea også ifølge flere medier strekke seg langt for å beholde stortalentet Callum Hudson-Odoi. Det kan det se ut som de blir nødt til, for The Sun melder også at Bayern München skal ha tilbudt 18-åringen en kontrakt verdt 85.000 pund i uken, noe som tilsvarer rett i underkant av én million norske kroner.

Everton er på jakt etter Chelseas Michy Batshuayi og er villige til å betale 440 millioner kroner for angrepsspilleren, ifølge The Sun.

Marko Arnautovic virker å være på vei bort fra West Ham, og London-klubben er dermed på spissjakt. Manager Manuel Pellegrini skal ønske seg Torinos storscorer Andrea Bellotti, men et bud på over 400 millioner kroner skal ha blitt avvist, melder nettstedet Sporitalia.