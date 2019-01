Lørdag er det kolonnekjøring både over Hardangervidda og Hemsedalsfjellet grunnet uvær i Sør-Norge.

Over Vikafjellet er det stengt på grunn av snøras og fare for ras. En ny vurdering av forholdene vil bli gjort søndag klokken 10.

Også fylkesvei 53 mellom Årdal og Tyin er stengt.

Haukelifjell og Filefjell er åpen for trafikk, men Vegvesenet melder om redusert sikt og snø- og isdekke på Filefjell og skriver at kolonnekjøring kan bli innført på kort varsel.

Dårlig sikt

Vakthavende meteorolog i StormGeo, Mariann Aabrekk, opplyser at det er vanskelige kjøreforhold over fjellovergangene i Sør-Norge lørdag formiddag.

– Det er dårlig sikt over fjellovergangene, som følger av kombinasjonen av mye vind og snø, opplyser Aabrekk til TV 2.

Hun forteller at uværet skyldes et lavtrykk som skal krysse øst for Trøndelag. I ettermiddag og utover kvelden vil det forflytte seg videre innover Sverige og Finland, og da vil vinden roe seg.

– Det blir nok roligere forhold i ettermiddag ettersom høytrykksryggen bygger innover. Det ser ut som at det blir greie forhold på fjellovergangene søndag, men lavtrykk fra vest vil gi økende vind fra sent søndag og natt til mandag, sier hun.

Advarer

Aabrekk anbefaler alle som skal ut på veiene i dag om å kjøre etter forholdene.

– Du kan også møte på glatte veier i lavlandet. Det har kommet en del snø nord på Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag i løpet av natta. Mer vil komme utover dagen, så det er viktig å beregne god tid dersom man skal ut å kjøre i dag, oppfordrer hun.

Og for dem som skal prøve seg på en skitur i helgen, anbefaler hun å sjekke skredfaren i området.

– Det er pudderalarm i flere skitrekk i vest i dag, men husk å sjekke varsom.no. Det er høy skredfare i store områder i helgen!, påpeker hun.

Skiftende vær

Også søndag vil snøbyger dominere i nordlige deler av Vestlandet, Nord-Norge og Trøndelag. Sør på Vestlandet og Østlandet blir det oppholdsvær, ifølge meteorologen.

– På søndag kommer det en front inn mot Vestlandet og passerer svekket over Østlandet på mandag. Sent mandag og tirsdag vil et nytt kraftig lavtrykk gå innover områdene Island, Skottland og sørlige delen Nordsjøen. Dette gir en del sørøstlig vind på Vestlandet, men det ser foreløpig ut til at nedbøren holder seg ute i havet, selv om den nok vil komme ganske tett inn mot kysten, sier hun og legger til:

– Hele landet får en skiftende værsituasjon neste uke.

Minus 25,9

Aarbrekk forteller at det var nokså kaldt natt til lørdag i hele landet.

– Natt til lørdag var det kaldest i Kautokeino med 25.9 minusgrader, og Rena hakk i hel med minus 25.8. Med unntak av kystområdene av Vestlandet og Sørlandet er det kuldegrader i hele landet, sier hun.

Og kulden slipper ikke taket med det første. Ifølge Aarbrekk vil temperaturene ligge på det samme ut hele neste uke.

(©NTB / TV 2)