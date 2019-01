Det er det Hvite Hus som selv har meldt nyheten om at møte nummer to vil finne sted i slutten av februar, skriver BBC.

Avtalen om møte ble klart etter at en av Kim Jong-Uns best betrodde mann, Kim Yong-Chol har holdt møter i Washington det siste døgnet.

– President Donald Trump møtte Kim Yong Chol i over en time for å diskutere atomnedrustning og et møte nummer to som vil finne sted i slutten av februar, sa Sarah Sanders, talsmann for Det Hvite Hus, ifølge den amerikanske avisen Washington Post.

Det er fortsatt ikke kjent eksakt dato eller sted for hvor møte mellom de to vil finne sted.

1. januar gikk Kim Jong-Un ut å sa han var klar til nye samtaler med USAs president så lenge sanksjonene mot landet oppheves.

– Hvis ikke USA holder sitt løfte, som ble avgitt foran hele verden, og insisterer på sanksjoner og press mot vår republikk, har vi kanskje ikke noe annet valg enn å vurdere nye måter å forsvare vår uavhengighet og våre interesser, sa Kim i sin nyttårstale tirsdag.

Kims henvisning var til toppmøtet mellom ham og Trump i Singapore i juni, der de to kom med et vagt løfte om atomnedrustning på den koreanske halvøya. Siden har prosessen stagnert mens de krangler om hva atomnedrustning betyr.

– Jeg er klar til å sette meg ned med USAs president når som helst i framtiden og gjøre alle mulige anstrengelser for et resultat som ønskes velkommen av det internasjonale samfunnet, sa han i talen.

