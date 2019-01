Tre år etter at fraværsreglene i videregående skole ble innført, blir obligatorisk trafikkopplæring gyldig fraværsgrunn.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har sendt en jublende pressemelding om at fraværsreglene i den videregående skolen blir endret. Det betyr i praksis at all obligatorisk kjøreopplæring gir gyldig fravær.

– Dette er en gledens dag, for oss som trafikklærere og elevene, sier Dag Kristian Moen Hæhre ved I. Hæhres trafikkskole til Bygdeposten.

Ny hverdag

Han driver trafikkskolen i Vikersund, og mener det nye regelverket vil gi en helt ny hverdag.

– Slik det har vært de siste årene har tre dager med obligatorisk opplæring ført til at kvoten for fravær er brukt opp. Nå blir dette godkjent, og vi kan i stedet bruke tid på gode kjøretimer og mengdetrening, sier Moen Hæhre.

For ikke å påføre elevene for mye fravær har nemlig stadig flere trafikkskoler tilpasset sin undervisning, og hatt opplæring tidlig morgen, ettermiddag og helg.

– Det gir ikke opplæring i et riktig trafikkbilde. Det er vesentlig for å bli en god sjåfør at man faktisk kan kjøre på tidspunkter av døgnet hvor man får samhandlet med andre trafikkanter og ikke ender med å stå i rushtidskø.

Anerkjennelse

Den lokale trafikklæreren er også glad for at regjeringen med regelendringen anerkjenner hans arbeid.

– Jeg føler i større grad at det jeg holder på med blir sett på som seriøst og viktig, innrømmer Moen Hæhre.

– Så er det jo beviselig sånn at den norske trafikkopplæringen har bidratt til det lave antall ulykker vi har langs norske veier. Da er det viktig at vi får rammene som skal til for å gjøre en best mulig jobb, og det mener vi nå at vi har fått.

Nå blir det enklere å sjekke om førerkortet er gyldig

Se video: Dette er ikke en helt vanlig traktor...