Det er statsadvokat Håvard Kalvåg som har tatt ut tiltalen mot den kjente advokaten, som anklages for å ha plantet bevis i en straffesak.

– Å bli tiltalt i en sak er alvorlig for alle, men for en advokat er det ekstra alvorlig fordi det handler om utøvelsen av yrket, sier Kalvåg til TV 2.

Ifølge tiltalen skulle advokaten hjelpe en 26 år gammel mann som var siktet etter et ran. Ifølge Varden skjedde ranet på et toalett på et gatekjøkken i Porsgrunn. Raneren skal ha slått offeret sitt slik at en rull med sedler havnet på gulvet. Han skal ha tatt pengene og reist.

Ringte ranerens bror

Ifølge avisen skal raneren ha tilstått forholdet i avhør, men for å underbygge forklaringen skal 26-åringen ha vært avhengig av at politiet fant ransutbyttet der han sa at dette skulle ligge: I en skuff i morens bolig.

Ifølge tiltalen skal den profilerte advokaten via telefon ha kontaktet ranerens bror og fortalt at politiet skulle ransake boligen til deres felles mor for å lete etter pengene. Et funn av sedlene ville trolig ført til at raneren ble løslatt fra varetekt.

Advokaten skal ha forklart broren hva 26-åringen hadde forklart i avhør, nemlig at pengene skulle ligge «i en skuff nede» og at en «måtte håpe på at det lå 37.000 kroner der når politiet slo til».

«Han instruerte med dette NN om å sørge for at det lå 37.000 kroner på angitt sted og bidro således til planting og/eller fabrikkering av bevis for å motarbeide politiets etterforskning i en straffesak», heter det i tiltalen.

– Tiltalen er tatt ut etter en vurdering av det samlede bevisbildet i saken, men jeg kan ikke gå inn på disse før saken skal opp for retten, sier statsadvokat Kalvåg.

Frafaller tiltalepost

Advokaten var først tiltalt for både planting av bevis og for å ha røpet hemmeligstemplet informasjon, men det siste tiltalepunktet ble nylig frafalt av statsadvokaten.

Det skjedde etter at den profilerte advokatens forsvarer reagerte på lovforståelsen som aktor hadde lagt til grunn.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Vi mener at begrunnelsen for tiltalen er tuftet på galt grunnlag, sier advokatens forsvarer, Erling Olav Lyngtveit.

– Hvordan går det med din klient nå?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på det, men det er åpenbart en utfordrende situasjon å være i, sier Lyngtveit.

Saken kommer opp for Nedre Telemark tingrett førstkommende onsdag. Det er satt av to dager til hovedforhandlingen.