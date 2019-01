Napoli-forsvareren må likevel sone karantenen på to kamper i Serie A selv om han ble rasehetset under hele kampen mellom Napoli og Inter i romjulen, skriver La Gazetta dello Sport.

Koulibaly fikk gult kort etter en takling. Forsvarspilleren applauderte så ironisk til dommeren. Det førte til et nytt gult kort og marsjordre.

Napoli-stopperen gikk av banen tydelig preget av rasehetsen som fortsatte mens han var på vei til garderoben.

Napoli-manager Carlo Ancelotti prøvde flere ganger å stoppe kampen på grunn av den voldsomme rasehetsen fra Inter-supporterne.

Senegaleseren anket saken, men FIGC (det italienske fotballforbundet) mener at rasehets ikke kan forsvarere enn hver bruk av uanstendig oppførsel.

– Den uakseptable atomsfæren som var på stadion under kampen har ingen relevans og kan ikke forsvare at en utøver håner dommeren, skriver det italienske forbundet i en kunngjøring.

Napolis advokat, Mattia Grassani, har uttalt at Koulibaly og klubben føler seg svært urettferdig behandlet i saken.

– I dag føler jeg virkelig med Koulibaly. Jeg er stolt over å kjenne og forsvare ham. I dag tapte han idretten og sjansen til å slå et slag for rasismen. Han vil se kampen fra tribunen på søndag. Verden vi lever i må ta store steg i fremtiden, for slike situasjoner som Kalidou har opplevd er ingen verdig i et sivilisert land. Det er ingen vits i å lage normer om de ikke blir fulgt, sier Grassani etter avgjørelsen.

Koulibaly selv fortalte til et utvalg fra det italienske fotballforbundet at han skammet seg av å fortelle sin mor hva som hadde skjedd.

Den 27 år gamle stopperen, som er ryktet til Manchester United, sonet den første kampen mot Bologna, men går nå også glipp av helgens kamp mot Lazio.