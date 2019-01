Dykkeren og forskeren Ocean Ramsey kom tirsdag ansikt til ansikt med det som trolig er én av verdens største hvithaier da han dykket utenfor kysten på Hawaii i USA.

De unike bildene viser den massive haien som har fått kallenavnet «Deep Blue». Haien sin lengde er anslått og være over seks meter.

Ramsey skrev på sin Instagram-profil at haien dukket opp i nærheten av båten deres, og at den var omringet av to dansende delfiner.

Hoppet i havet

I motsetning til mange andre, valgte dykkerne å hoppe ut i havet for å svømme med det gigantiske dyret. Ocean Ramsey kom til og med så nærme at han kunne ta på haien.

MASSIV: Hvithaien anslås og være over seks meter lang.

Haien antas å være over 50 år gammel. Ramsey og flere dykkere sier ifølge CNN at de var i området for å overvåke flere tigerhaier da den legendariske hvithaien plutselig dukket opp.

– Jeg ventet stille og tålmodig før jeg rolig tok hånden min frem for å ta på haien, skrev Ramsey på sin Instagram-profil.

Advarer andre

Men skal vi tro forskeren er ikke dette noe han anbefaler andre å gjøre.

– Jeg vil sterkt fraråde andre om å hoppe i havet for å svømme med hvithaier eller tigerhaier, sa han videre.

Haiekspert John Richardson sier til CNN at observasjonen av den gigantiske haien er utrolig spennende.

– Observasjoner av hvithaier i Hawaii er sjeldent, men satellittobservasjoner viser at de jevnlig tar turen fra kysten av California, særlig på vinteren, sier Richardson.