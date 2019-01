Per-Willy Amundsen forventer beklagelse fra Frp-kolleger

Han mener uttalelsene er helt uproblematiske, og forstår ikke kritikken.

– Jeg har også sagt at jeg ønsker å ta vare på det etnisk norske. Det står jeg for. Jeg ønsker ikke at etnisk nordmenn skal være en minoritet i eget land. Men det er tydeligvis noen som leser noe i begrepet som de overhodet ikke har grunnlag for å gjøre.

Bekymret for debatten

– Hva vil det si å være etnisk norsk?

– Det å tilhøre en etnisitet vil faglitteraturen si er grupper som har felles kultur, verdier, språk, religion og noen felles viktige markører som ikke handler om rase og hudfarge. Dette er den offentlige definisjonen, hvordan man da klarer å dra diskusjonen ned på lavmålet er helt uforståelig.

– Jeg har ikke brukt det som begrunnelse. Jeg har sagt det er en konsekvens. Det er to forskjellige ting. Begrunnelsen for å ikke styrke og legge til rette for barnerike familier hvor foreldre ikke er i jobb, er å bekjempe barnefattigom. Det løser vi ikke ved å øke kontantytelsene til familiene enda mer. Vi må tvert imot ansvarliggjøre hvert enkelt individ. Man har et ansvar for å gi en god oppvekst til barna man setter til verden, sier den tidligere justisministeren.

DEBATT: Per-Willy Amundsen mener han kun har reist en reell debatt. Foto: Mads Fremstad

– Hvorfor bruker du etnisitet som begrunnelse for å gjøre om på stønader?

– Men så er det et faktum og det kan være et ubehagelig faktum, men det er et faktum at økningen vi har sett i barnefattigdom de siste årene skyldes innvandring. Det er altså en konsekvens av å legge til rette for en bærekraftig politikk og ikke en begrunnelse, legger han til.

Amundsen mener han kun har reist en debatt om at samfunnet ikke må ha så høye kontantytelser at folk blir hjemme og ikke deltar i arbeidslivet.

– Uansett om man er nordmann eller man er innvandrer har man et personlig ansvar for å ikke sette barn til verden som man ikke kan forsørge på en god måte. Det er uavhengig av etnisitet, hvordan man har klart å gjøre dette til noe annet er for meg komplett uforståelig. Jeg vil aldri forskjellsbehandle på bakgrunn av etnisitet, sier den tidligere justisministeren.

Han mener vi ser en skummel utvikling i samfunnsdebatten.

– Jeg har pekt på somaliere som er et eksmepel på en gruppe som har høye fødseltall, som det er høye integreringsutfordringer med. Hvis vi er kommet så langt etter søken på politisk korrekthet at man ikke kan reise reelle problemstillingene som er basert på fakta da er vi på ville veier, da bør spesielt media være opptatt at vi har det ytringsrommet og ikke at medie selv begrense det slik at folk ikke tør å si sin ærlige mening, sier han.

Amundsen sier folk føler kjenner på en usikkerhet knyttet til at «etniske nordmenn er i ferd med å bli en minoritet».

– Det er en legitim bekymring og om vi ikke kan diskutere det har vi et problem. Og det problemet er ikke meg. Problemet er at ytringsfriheten ikke er reell, sier han.

Kaski: – Rasistisk

SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski mener uttalelsene er rasistiske.

– Jeg synes ikke vi skal dele opp befolkningen på den måten og i hvert fall ikke barn. Det man sier er at det tredje eller fjerde barnet fra den ene gruppa er problematisk. Det er rasistisk, sier SV-politikeren til TV 2.

​Se debatt mellom Kari Elisabeth Kaski (SV) og Per-Willy Amundsen: