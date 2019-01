Gustav Valsvik er klar for Rosenborg, bekrefter trønderne på sine nettsider. 25-åringen forlater Eintracht Braunschweig.

– Dette er en kjempefin overgang for meg nå. Jeg er kjempestolt og glad for å komme til Norges største klubb, og ser frem til å spille for Rosenborg og foran Kjernen, sier Gustav Valsvik til klubbens nettsider.

Valsvik er Rosenborgs første signering under lagets nye trener, Eirik Horneland.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er skeptisk til trøndernes siste signering.

– Det er ingen i Kjernen som er veldig imponert over det. Valsvik hever ikke Rosenborg. De har to gode stoppere fra før i Even Hovland og Tore Reginiussen, som begge er bedre. Valsvik er dårligere med ball og er tregere. Det er ingenting å hoppe i taket av. Han kommer til å bli en solid signering i Eliteserien, men om ambisjonsnivået til Rosenborg er å gjøre det bedre i Europa, må de ha spillere på høyere nivå, sier Mathisen.

Horneland skal ønske seg større bedre bredde i forsvarsrekken.

– Gustav har en veldig sterk kampmentalitet – en flott duellspiller. I tillegg har han en flott venstrefot, og er god i oppspillsfasen, sier Horneland til rbk.no.

Valsvik har spilt to og en halv sesong i Eintracht Braunschweig. Denne sesongen har han fått bare 13 kamper for 3. Bundesliga-laget. De rykket ned forrige sesong og ligger nå på nivå tre i det tyske seriesystemet.

– Jeg er stor og god i dueller, fysisk sterk. Men jeg har også en OK pasningsfot og føler jeg er en leder i de bakre rekker på banen, sier Valsvik.