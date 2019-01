Molde bekrefter at de fristiller Babacar Sarr.

På sine hjemmesider skriver klubben at de har terminert avtalen som profesjonell fotballspiller.

– Molde FK vil takke Babacar for hans innsats som fotballspiller for Molde FK, også gjennom en vanskelig tid for så vel spilleren som klubben, skriver klubben på sine sider.

TV 2 vet at Sarr har vært en snartur innom Molde denne uken for å pakke sakene sine.

Midtbanespilleren har ikke trent med resten av laget i denne ukens sesongoppkjøring.

– Som spiller har han vært fantastisk god. Han har en rekkevidde og duellstyrke som få andre i Eliteserien, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som spilte sammen med Sarr i Start.

– Du så at han kom til å bli en veldig bra spiller, men han var ganske ustabil og rotete utpå banen. Etter hvert som han har fått mer selvtillit og utviklet spillet sitt, har han utviklet seg til å bli en god fotballspiller, sier​ Mathisen.

Molde-direktør Øystein Neerland har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Molde hentet Sarr fra Sogndal sommeren 2016.

Molde har vært aktive på overgangsvinduet så langt. Sølvvinnerne fra i fjor har hentet Erling Knudtzon, Martin Bjørnbak og Eirik Ulland Andersen.