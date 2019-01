– Noe slikt har aldri blitt gjort tidligere

Den 28. desember gikk tråleren «Northguider» på grunn i et svært øde område nord for Svalbard.

Båten hadde 332.000 liter med diesel om bord. Det er mørkt døgnet rundt og værforholdene med drivis og vind er til tider ekstreme. Frykten var at man stod overfor en miljøkatastrofe.

– I utgangpunktet hadde man en plan om å strekke en flere hundre meter lang slange mellom havaristen for så å pumpe drivstoffet over i kystvaktskipet, men det ble for risikabelt, sier Geir Martin Leinebø, skipssjef på «KV Svalbard».

Ekstrem operasjon

Dermed måtte han og bergingsselskapet fra Nederland tenke helt nytt.

Planen ble at man skulle forsøke å pumpe dieselen over i to tusen liters store plasttanker montert i flere lettbåter.

– Dette var en ekstrem operasjon som aldri før er blitt gjort i et slikt farvann. Vi må nok innrømme at vi var litt kritiske til metoden før vi begynte, forteller Leinebø på «KV Svalbard».

Fulle av pågangsmot gikk man i gang, og i flere døgn gikk lettbåtene i skytteltrafikk mellom havaristen og «KV Svalbard».

– Det er unikt i den forstand at det er veldig vanskelige værforhold der opp med drivis og ekstrem kulde, sier Leinebø.

Enorme avstander

Ifølge Leinebø krevde det nøye planlegging, og mannskapet måtte være samkjørte. Hjelpen var langt unna, og det var derfor ikke rom for å feile.

Fra Longyearbyen tok det nesten et døgn for kystvakten og nå frem til havaristen.

Hinlopen ligger på 80 grader og nord for Svalbard. Tråleren «Northguider» gikk på grunn i et svært sårbart område og frykten for en miljøkatastrofe i dette området var stor. Derfor var det viktig at en nødlosseaksjon ble iverksatt.

REDNINGSAKSJON: Siden begynnelsen av januar har det pågått en helt unik og ekstrem operasjon i isøde nord for Svalbard.

Avlyste nyttårsfeiringen

Mannskapene på «KV Svalbard» avlyste nyttårsfeiringen og satte kursen nordover. Om bord var et bergingsselskap fra Nederland, representanter for rederiet, kystverket og sysselmannen.

– Vi fikk en storm med orkan i kastene i fanget, samtidig som vi ble møtt med en del drivis som vi måtte ta hensyn til, forteller Leinebø.

«KV Svalbard» kunne ikke gå for nære havaristen og det ble opprettet en sikkerhetssone på rundt 200 meter.

9. januar startet nød lossingen og mannskapene jobbet døgnet rundt på skift, kun avbrutt av kraftig vind.

– Det gikk rimelig raskt å både fylle og tømme plasttankene med diesel. Jeg anslår at det ble over 300 turer frem og tilbake mellom oss og havaristen, forteller Leinebø.