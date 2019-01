Knivstikkingen skjedde på en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo sentrum torsdag formiddag.

TV 2 møtte kvinnens mor og bror utenfor butikken fredag ettermiddag. Moren forteller at datteren ble knivstukket i en vene nederst i ryggen, og at hun ligger i respirator.

– Det er helt uvirkelig. Helt forferdelig at noe sånt skjer med et helt tilfeldig offer, som i dette tilfellet var min datter, sier Berit Gulliksen (54) til TV 2.

– Kun flaks

Familien har foreløpig ikke fått snakket med datteren, og sier hun skal gjennom en ny operasjon lørdag.

– Det er kun flaks at hun overlevde, sier moren.

Anne Hennum (25) sin bror, Nils Petter (29), bor sammen med søsteren. Han sier at 25-åringen skulle på butikken for å kjøpe lunsj og pante flasker da knivstikkingen skjedde.

– Da hun var ferdig med å pante, så passerte Anne og gjerningsmannen hverandre mange ganger, men det var ingen blikkontakt. Deretter gikk søsteren min for å betale. Da kom gjerningsmannen gående bak henne, stikker hånden ned i en veske, tar opp en kniv og stikker henne i ryggen med begge hendene, sier Nils Petter Hennum til TV 2.

Skled da han skulle stikke igjen

Familien har fått opplysningene gjennom sin egen pårørendekontakt i politiet.

– Han skulle til å stikke igjen, men da skled han og søsteren min kom seg unna, sier Hennum videre.

Ifølge moren klarte Anne å komme seg ut av butikken etter knivstikkingen, hvor hun fikk hjelp av en tilfeldig forbipasserende. Gjerningsmannen skal da ha løpt i motsatt retning.

MULIG TERROR: Politiets Sikkerhetstjeneste opplyste fredag ettermiddag at de etterforsker knivangrepet på en Kiwi-butikk i Møllergata som et mulig terrorangrep. Foto: Bendiksby, Terje

– Vi vil gjerne komme i kontakt med vedkommende som hjalp Anne og personen som kjørte etter gjerningspersonen og holdt kontakt med politiet, sier Berit Gulliksen til TV 2.

Knivstikkingen ble først etterforsket av Oslo politidistrikt, men fredag morgen besluttet Riksadvokaten at saken skulle overføres til PST.

Ønsket drepe flere

Årsaken til overføringen av saken er opplysninger som siktede kom med i avhør sent torsdag kveld.

Etter det TV 2 kjenner til, skal siktede ha uttrykt at han ønsket å drepe flere mennesker.

– Det er grunn til å undersøke dette knivangrepet som terrorrelatert. Den videre etterforskningen vil forsøke å avklare dette, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland, som sier det er for tidlig å knytte mannen til IS eller andre terrororganisasjoner.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 131, som omhandler terror. Strafferammen er 21 års fengsel. Den siktede mannen i 20-årene fremstilles for fengsling lørdag.

Russisk statsborger

Den pågrepne mannen er russisk statsborger. Han kom til Norge via Sverige torsdag.

Benedicte Bjørnland i PST sier det ikke er noe som tyder på at flere personer er involvert i hendelsen, eller at det er planlagt nye angrep. PST-sjefen sier imidlertid at de gjør fortløpende vurderinger av sikkerheten i Oslo og det generelle sikkerhetsnivået i Norge.

– Vi hadde ingen opplysninger om denne mannen fra tidligere, sier Bjørnland til TV 2.