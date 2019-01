I 25 år har Marit Brandt Lågøyr vært aktiv i KrF. Hun har tidligere vært personlig rådgiver for den avtroppende KrF-lederen Knut Arild Hareide. Nå er de slutt.

– I 25 år KrF vært mitt parti. I medgang og motgang. I posisjon og opposisjon. Engasjement for likeverd, nestekjærlighet og rom for alle. Blikk utenfor Norges grenser og solidaritet med dem som ikke vokser opp i verdens rikeste land, skriver Lågøyr på Facebook.

– KrF har nå valgt å være på lag med Frp. Den retningen sliter jeg med å følge. Takk for laget, avslutter Lågøyr innlegget sitt.

Hva hun gjør nå, trenger hun tid på tenke over.

– Jeg har ikke noen ytterligere kommentarer enn det som står på Facebook. Jeg kommer ikke til å gå inn i noe annet parti nå, men er i tenkeboksen, sier Lågøyr til TV 2 om utmeldelsen.

Åpent brev til KrF

FORLATER: I dette brevet bekrefter seks personer i Rogaland at de forlater KrF etter veivalget.

Det er ikke bare Lågøyr som har tatt valget med å forlate KrF siden regjeringssamarbeidet ble klart. Seks personer fra Rogaland valgte i et åpent brev å forlate partiet.

En av de bak brevet er tidligere KrF-ordfører Ole Tom Guse.

– Vi valgte å gjøre dette fordi det må komme tydelig frem at det får konsekvenser av å gå inn i regjering med en så ytre høyrefløy som Frp, sier Guse til TV 2. skriver

– For meg så handler dette først og fremst om at man bryter valgløfte om å ikke gå i regjering med Frp. Det er den avstanden som jeg føler at det er mellom Krf og Frp, som gjør det vanskelig å være med videre. Det som man også har erfart i 2018 er jo at det ikke har vært noen saker som har ført til at avstanden mellom de to partiene har blitt mindre, snarere tvert imot, sier Per Inge Ruud, som også har undertegnet brevet TV 2.

Har ikke tall

Det var totalt seks personer som gikk ut offentlig med brevet. De vil heller ikke drive valgkamp for partiet.

– Jeg går ikke på den blemma igjen. Vi sa under forrige valgkamp at vi ikke ville samarbeide med Frp. Jeg kan ikke skuffe velgerne slik igjen, og vil derfor ikke jobbe for KrF i den regjeringen, forklarer Use til TV 2.

KrF har ikke gitt ut noen tall på hvor mange som har meldt seg ut.

– Har ikke tall, skriver KrF sin kommunikasjonssjef, Mona Høvset i en SMS til TV 2.