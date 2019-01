Fride Ørn trodde knapt det hun hørte da KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad uttalte at «en kvinne som kan bære frem et barn klarer vel å bære frem to».

– Skal han bestemme? Eller skal noen andre bestemme hvor mange barn en kvinne skal bære, og hvor mange barn hun skal bære på en gang? Spør hun.

Ørn jobber som sykepleier på Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus.

For to år siden ble hun gravid med tvillinger. Hennes fem måneder gamle baby var med henne på ultralydundersøkelse da skjermen viste to små søsken i magen til mamma.

Det vanskelige valget

Familien begynte å glede seg til forøkelsen, men så kom beskjeden om at den ene tvillingen var alvorlig syk.

– Jeg ble informert om muligheten til selektiv abort, å avslutte livet til en syk tvilling. Vi ville beholde begge. Jeg kjente at de sparket begge to. Han syke lå her, han friske her, sier hun og viser på magen.

Etter hvert fikk familien vite mer om den alvorlige hjertesykdommen og hvilke konsekvenser den kunne få for babyen og småbarnsfamilien.

– Vi måtte belage oss på å tilbringe det første året på Rikshospitalet, men det var ikke sikkert de kunne gjøre noen ting. Da ville han dø rett etter fødselen.

– Livet blir en større belastning

Sammen vurderte foreldrene hvilken påkjenninger det ville bli for den syke gutten, for hans tvillingbror, og for den et år eldre broren som fortsatt var baby.

– De ville ha mistet sin bror etter å ha fulgt ham gjennom mye sykdom om mange operasjoner.

Ørn fikk innvilget senabort i en abortnemnd på grunn av fosterets sykdom. Hun dro til St. Olavs Hospital i Trondheim, som er det eneste sykehuset som utfører fosterreduksjon (samlebetegnelse for tvilling- og flerlingabort).

– Å se at hjertet slutter å slå...

– Det er ikke noe noen gjør med lett hjerte. Vi må uansett bære barnet frem til fødsel. Det er ikke snakk om at vi ikke vil ha barn som er litt annerledes. Det handler om at vi har barn som er så syke at vi tror livet blir en større belastning enn å ikke bli født, sier småbarnsmoren.

Skremt av politisk maktkamp

De siste månedenes debatt om å innskrenke retten til abort har skremt henne.

– Jeg forstår at det er behov for å diskutere praksis når bioteknologien endrer seg, men ikke i regjeringsforhandlinger. Det er kjempeskummelt og provoserende. Hvis paragraf 2 c hadde blitt endret til ikke å handle om fosteret, men om kvinnen, hadde jeg som sykepleier gjerne måttet født et så alvorlig sykt barn. Jeg kan ikke forstå at de skjønner hva det egentlig handler om, sier hun.