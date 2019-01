Liverpools høyreback Trent Alexander-Arnold skulle være ute i én måned med en kneskade han pådro seg mot Brighton forrige helg, ble det meldt denne uken.

Men på fredagens pressekonferanse overrasket Liverpool-manager Jürgen Klopp de fleste, for Alexander-Arnold kan være tilbake allerede mot Crystal Palace lørdag.

– Hele verden så hva som skjedde med Trent. For en fyr! Utrolig! Vi spilte kampen mot Brighton og etterpå fikk vi informasjon om skaden han hadde, forteller Klopp.

Både Alexander-Arnold og Georginio Wijnaldums skader blir vurdert dag for dag.

– Begge er veldig, veldig nær å rekke morgendagens kamp. Jeg ønsker ikke å lukke noen dører før noen sier at jeg må, sier Liverpool-sjefen.

Klopp bekreftet også at Adam Lallana er tilbake i full trening. Joël Matip er også tilbake etter kragebeinbruddet, mens kampen mot Crystal Palace fortsatt er for tidlig for midtstopperne Dejan Lovren og Joe Gomez.

Alex Oxlade-Chamberlain har vært ute siden kneskaden han pådro seg mot Roma i april i fjor, men midtbanespilleren nærmer seg et comeback. Først ble det meldt at han ville miste hele denne sesongen, men i desember kom rapportene på at Oxlade-Chamberlain kan være tilbake i slutten av februar.

– Jeg ser ham med ball i beina, og det ser veldig lovende ut. Det ser helt problemfritt ut for øyeblikket. Jeg tror vi kommer til å se ham tilbake på banen denne sesongen, sier Klopp på pressekonferansen fredag.

Klopp bekreftet at spisstalentet Rhian Brewster er ute hele sesongen.

Liverpool leder Premier League fire poeng foran Manchester City før Crystal Palace kommer til Anfield lørdag ettermiddag. Merseyside-klubben er også videre til åttedelsfinale i Champions League mot Bayern München.

​