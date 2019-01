Kilder til TV 2: Her er de heteste KrF-kandidatene

TV 2 har gjennomført en rekke kildesamtaler torsdag for å kartlegge KrFs aktuelle statsråder og statssekretærer.

I helgen jobber regjeringspartiene intenst med å klargjøre regjeringskabalen, som trolig presenteres tirsdag.

Knut Arild Hareide blir neppe statsråd når KrF går inn i regjering, selv om Erna Solberg ringer og vil ha han inn i regjering.

Det er svært sjelden at tidligere partiledere blir hentet inn som statsråder.

Sentrale krefter i partiet ønsker at både fungerende leder Olaug Bollestad og nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal inn i regjering.

– Jeg forstår at media er opptatt av å få svar på hvem, hvor mange og hvor, men det må vi ta en annen plass i media. Jeg skal gjøre mitt for at KrF skal få statsråder som er opptatt og fokusert på det KrF ønsker å sette fotavtrykk på, sier Bollestad til TV 2.

Tre statsråder

Det er ventet at KrF vil få tre statsråder og det er flere kandidater som er aktuelle til den tredje statsrådsposten, avhengig av hvilke departement KrF får ansvaret for.

Tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen har vært sentral under forhandlingene om regjeringsplattformen og er høyaktuell enten som statsråd eller som statssekretær i Finansdepartementet eler ved Statsministerens kontor. Det er poster også Erik Lunde som var en del av delegasjonen som forhandlet frem regjeringsplattformen er aktuell for.

Tidligere stortingsrepresentant Line Henriette Holten trekkes frem som en mulig ny landsbruksminister, dersom KrF får denne posten.

FAVORITTER: Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad er de sikre kortene til KrF. Foto: Kallestad, Gorm

Usikkerhet om rød statsråd

På den tapende venstresiden i partiet, som forsøkte seg på omkamp om retningsvalget under landsstyret torsdag trekkes navn som tidligere bergensbyråd Dag Inge UIlstein og leder i Nordland KrF, Ingelin Noresjø frem som aktuelle kandidater til å gå inn i regjeringen.

Det samme gjør tidligere stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal og fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal. Dersom både Ropstad (Aust-Agder) og Bollestad (Rogaland) skal inn i regjering tyder mye på at den tredje KrF-statsråden ikke vil komme fra sør- eller vestlandet.

Dersom KrF får tre statsråder, som Venstre fikk da de gikk inn i regjeringen for et år siden, får de to sentrumspartiene til sammen seks statsråder, mens Fremskrittspartiet i dag har sju.

Skeptisk Frp

De fleste spekulasjonene før regjeringsplattformen ble lagt frem torsdag kveld har gått ut på at Frp og Høyre må gi fra seg en statsråd hver, mens det opprettes en ny statsrådspost når KrF skal inn i regjeringen.