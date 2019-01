Thingnes Bø sikret stafettseier etter dramatikk på siste skyting

Norges skiskytterherrer leverte varene på stafetten i Ruhpolding. Johannes Thingnes Bø gikk inn til seier etter dramatikk på siste skyting der han bommet på et ekstraskudd.

Norge ledet nesten hele løpet, men ut fra siste skyting gikk Tyskland ut i front etter at lillebror Bø fiklet med børsa når han skulle bruke et ekstraskudd.

Dermed gikk nordmannen ut bak tyske Benedikt Doll. På sisterunden viste Thingnes Bø muskler og med et vanvittig rykk parkerte han tyskeren og tok seieren på stafetten.

– Hadde jeg bommet på siste skuddet der, så hadde det ikke vært så suverent. Jeg blir redd rett og slett. Jeg blir redd for å feile. Det er veldig ulikt meg. I en sånn situasjon er det bare å gi gass. Jeg har vist gang på gang hvor god jeg har vært i skiskyting i år. Likevel kan jeg bli redd og feile. I dag er jeg bare glad for at jeg overlevde, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.



Norges stafettlag bestod av Lars Helge Birkeland, Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

– Beste stafettlaget på veldig lang tid

TV 2-ekspert og tidligere medaljegrossist i skiskyting, Ole Einar Bjørndalen, mener stafettlaget som er nå er det beste på lenge.

– Det gikk helt klart som forventet. Det jeg ikke forutså var at tyskerne kom opp dit. Bø-gutta var litt ustabile på skytingen og det gjør det spennende. Det som er stafett, det er aldri avgjort før siste stående er gjort. Johannes er overlegen i sporet og kunne lekt hvem som helst i dag, sier Bjørndalen og fortsetter:

– De to andre (Birkeland og Sjåastad Christiansen jou.anm) går helt fantastisk, klart bedre enn forventa. Spesielt Vetle som får verste motstander han kan tenke seg i Martin Fouracde. Han gruser han rett og slett. Det må være ekstremt deprimerende for Forucade. Det svir nok mer enn fjerdeplassen fra i går. Lars Helge er en helt annen mann på stafett. Viss det ikke er noe sykdom i de fire der, er de helt klart det beste stafettlaget på veldig lang tid.

God norsk start

Lars Helge Birkeland startet første etappen bra og med et ekstraskudd på både liggende og stående kom han inn til veksling sammen med fem andre nasjoner, blant dem Frankrike og Sverige.

Der tok Vetle Sjåstad Christiansen over som gikk mot Martin Fourcade for Frankrike. 26-åringen skjøt fullt hus på liggende, men måtte bruke et ekstraskudd på stående. Fourcade holdt nordmannen en stund i sporet, men Sjåstad Christiansen tok ut alt han hadde av krefter og gikk ifra franskmannen.