Torsdag formiddag ble en kvinne i 20-årene knivstukket på en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo.

Kvinnen ligger nå kritisk skadet på Ullevål sykehus.

Etter knvistikkingen skal gjerningsmannen ha angrepet personen som satt i kassa, men valgte deretter å løpe fra stedet. Han ble pågrepet av politiet i nærheten av åstedet etter kort tid.

Fredag opplyste PST at de etterforsker hendelsen som et terrorangrep. En russisk mann i 20-årene er siktet for handlingen.

Sikkerhetssjef i Kiwi, Andreas Wormdahl, sier til TV 2 at det etter forholdene går bra med deres ansatte.

IKKE REDD: Fredrik Holmeberg (21) handler på Kiwi-butikken hver dag. Foto: Magnus Braaten / TV 2

– Våre tanker går til de involverte i saken og i særdeleshet kvinnen som ble skadet, sier han videre.

Fredag ettermiddag er politiets sperringer fjernet og butikken er åpnet igjen.

Fredrik Holmeberg (21) bor snaut 50 meter fra butikken og handler der daglig. Han forteller til TV 2 at han ikke lar seg skremme av hendelsen.

– Vi bor i en storby, i et område der denne type kriminalitet skjer. Det er ikke noe man kan gå rundt og være redd for, sier Holmeberg.

Justisminister Tor Mikkel Wara sier til TV 2 at han tenker på den skadde kvinnen og hennes familie i en meget vanskelig stund.

– PST etterforsker hendelsen som mulig terrorrelatert. De håndterer denne situasjoner og når det gjelder ytterligere informasjon henviser jeg til PST, sier Wara videre.

