Mange har fått med seg den siste farsotten i sosiale medier der kjendiser og andre dødelige deler bilde av seg selv fra ti år tilbake ved siden av et bilde av deg selv i dag under hasjtaggen #10yearchallenge.

Høyskolelektor på Insititutt for markedsføring på BI, Cecilie Staude, mener det er et underholdende innhold, men at det kanskje ikke er så uskyldig som man tror.

– Det er en type innhold som skaper engasjement. Det er også med på å formidle en historie om hvem vi er og hva vi er opptatt av, sier Staude.

Tror Facebook står bak

Hun mener at man bør være klar over at for de store sosiale mediene handler det om å få ut mest mulig informasjon om deg.

– Det har vært mye spekulasjoner om hvem som har satt dette igang. Mye tyder på at dette er et velregissert opplegg fra Facebook sin side.

Staude forklarer at mesteparten av det som skjer på Facebook handler om kroner og øre. Det har blitt en veldig viktig markedsføringskanal som gjerne vil bruke informasjonen de får om oss kommersielt. Ved å starte en trend som #10yearchallenge får de bilder som sier noe om hvem vi er og hvordan vi har utviklet oss.

– Det viser en annen side av oss som forbrukere, en varig livsstil. Det sier ikke bare noe om hvordan vi så ut, men hvilke holdninger vi har. Den informasjon er viktig for Facebook å få innsikt i.

Trenger ikke ansiktet for å kjenne deg igjen

Teknologien gir stadig nye muligheter. Staude forklarer at man legger igjen digitale spor ved alt man gjør på sosiale medier. Den informasjonen er viktig for Facebook.

– Det er den informasjonen de selger videre til de som ønsker å bruke Facebook som en reklamekanal.

Personlig reklame

Hun trekker frem bilde av programleder i God morgen Norge, Espen Fiveland, som et eksempel.

Programleder Espen Fivelands egen #10yearchallenge. Foto: Privat/TV2

– Da han la ut bildet av seg selv kommer det frem at han nå har begynt å bruke briller. Det betyr at han etterhvert kommer til å få mye reklame og tilbud på briller og lignende ting.

Hun understreker at det med personlig reklame også er positivt. Nå får man reklame som er rette mot det man er interessert i og bryr seg om.

Men det er viktig å være klar over at denne type trender ikke bare er for moro skyld. Det er et regissert opplegg og alt vi legger ut brukes.

Men på spørsmål om det er farlig å legge ut bilder av seg selv er hun sikker i sin sak.

– Så lenge man er klar over hva man for igjen for det, er det ukomplisert for de fleste av oss.