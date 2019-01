Etter det TV 2 erfarer er konflikten mellom Isabell Herlovsen og Vålerenga løst.

Den norske landslagsspissen er frigitt og kommer til å signere for Kolbotn.

– Vi har ingen signerte avtaler ennå, men vi håper det skjer noe i løpet av dagen. Når jeg sier i løpet av dagen, så er det forventet en avklaring innen to-tre timer, sier daglig leder i Vålerenga, Morten Grødahl, til TV 2 ved 14.45-tiden fredag ettermiddag.

– Hva er den sannsynlige løsningen?

– Det vil jeg ikke kommentere før det eventuelt er i mål eller eventuelt ikke i mål, sier Grødahl, som bekrefter at det går mot en løsning for alle tre partene.

– En løsning som alle partene er fornøyde med?

– Nå kan jeg bare snakke for oss selv. Vi er fornøyd med at det går mot en avklaring som ikke medfører at Isabell føler hun må legge opp. Som sagt er det noen små ting som gjenstår og vi gir ikke mer tydelig informasjon enn det før signaturen er på plass, sier Grøndahl.

Herlovsen har hatt et dårlig forhold til trener Monica Knudsen, og angriperen hevder blant annet at hun er blitt anklaget for å ha sabotert treninger, og mener i tillegg at hun skal ha blitt tvunget til å trene med skade. I desember antydet hun overfor NRK at karrieren kunne være over.

Verken Herlovsen eller Kolbotn har besvart TV 2s henvendelser.​

Norges landslagssjef Martin Sjögren kan også glede seg over å ha konflikten løst. Vålerenga nektet Herlovsen å dra på landslagssamling denne måneden, men med et klubbytte er hun igjen aktuell til VM i Frankrike til sommeren.